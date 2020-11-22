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22.11.2020 20:52
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах вылечились от коронавируса 16 тысяч 538 военнослужащих

Текст: Юрий Гаврилов

В Минобороны РФ представили последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно статистике, опубликованной в специальном бюллетене на сайте ведомства, только за прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 150 военнослужащих. А общее количество военных, которые начиная с марта избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 16 тысяч 538 человек.

Фото: iStock
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По сведениям на вечер 22 ноября, в Вооруженных силах после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного теста на COVID-19 сняли с медицинского контроля уже более 65 тысяч военнослужащих, контактировавших с инфицированными.

В то же время сейчас на контроле у врачей находятся 4 тысячи 170 военных, у которых диагностировали опасную инфекцию. 2 тысячи 499 пациентов лежат в военных госпиталях. 115 человек изолированы по месту службы. 24 лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 тысяча 532 человека лечатся на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - 6 человек, в состоянии средней тяжести - 6 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что с началом работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, помощь там оказали более 11 тысячам 246 пациентам, 3 тысячи 351 из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны. "Пациенты получают все виды специализированной помощи - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщило Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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