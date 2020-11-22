Власти Турции ввели комендантский час на выходные

В связи с распространением коронавируса власти Турции приняли решение о введении частичного комендантского часа, передает ТАСС. На выходные в муниципалитетах страны будет вводиться комендантский час с 20:00 до 10:00.

Полиция будет патрулировать улицы, проверяя документы у прохожих и водителей транспорта и выясняя причины их нахождения на улице.

Власти страны сообщили рекордном за пандемию суточном росте случаев заражения коронавирусом нового типа: за последние 24 часа заразились 5 532 жителя республики.