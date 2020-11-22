ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны COVID-19 в Европе

Пока ученые спорят, какая волна коронавируса сейчас захлестнула мир - все еще первая или уже вторая, ВОЗ предупредила о начале третьей.

Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро считает, что в начале 2021 года в Европе начнется третья волна вируса SARS-CoV-2. По мнению Набарро, европейские страны, взяв под контроль первую волну, не сумели предотвратить вторую.

"Европейская реакция была неполной. Они упустили возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы, после того как взяли под контроль первую волну. А теперь у них вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года", - заявил представитель ВОЗ в интервью изданиям швейцарской медиакомпании CH Media.

При этом, как отмечает Набарро, перед европейскими странами стоит сейчас очень сложная задача - взять вирус под контроль, но не прибегать к режиму строгой изоляции. Ведь за локдаун всегда приходится платить слишком высокую цену. А вот в странах Восточной Азии, по словам Набарро, ситуация с коронавирусом обстоит намного лучше, так как там налажены четкие коммуникации между властями и населением. Кроме того, даже когда заболеваемость пошла на спад, меры профилактики все равно никто не отменял.

По последним данным ВОЗ, в мире уже выявлено уже более 57 миллионов случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали более 1,3 миллиона человек.

Ранее в беседе с корреспондентом "Российской газеты" директор Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Николай Брико привел аналогии с другой известной пандемией - испанского гриппа, у которой тоже было три волны.

Ученый напомнил, что пандемии "испанки" в 1918-19 годах длилась 19 месяцев. В это время было отмечено 3 волны, наиболее смертоносной была вторая. "За 19 месяцев во всем мире этим гриппом переболели около 550 миллионов человек, или 29,5 % населения, умерли 40-100 миллионов человек или 2,7-5,3 % населения Земли", - рассказал Брико.

"За год пандемии коронавируса ученые узнали о вирусе многое, но далеко не все. Это касается как свойств возбудителя, так и возможностей его распространения, лечения и средств индивидуальной неспецифической профилактики. Вселяет надежду возможность контролировать инфекцию с помощью разработанных вакцин. Вакцинация населения позволит прервать цепь эпидемического процесса, при условии достижения охвата вакцинацией не менее 60% в различных социально-возрастных группах населения", - отметил Брико. Он добавил, что сегодня есть веские доказательства того, что вирус SARS-CoV-2 хорошо переносит сухую и холодную погоду. Высокие температуры и влажность действуют на него губительно, точно так же, как и довольно широкий спектр дезинфектантов и кожных антисептиков. По мнению ученого, пандемия коронавируса пойдет на спад к лету 2021 года.