Врач объяснила, почему мужчины более восприимчивы к коронавирусу

Женщины репродуктивного возраста лучше защищены от COVID-19 самой природой, эта особенность связана с естественными причинами.

Таким мнением в интервью радио Sputnik поделилась эндокринолог клиники МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. С точки зрения продолжения рода, женщина является более ценной для природы, так как именно она может выносить и выкормить ребенка.

- Природа женщину бережет сильнее, и мне, как эндокринологу, это заметно, - отметила Павлова.

По ее словам, об этом можно судить хотя бы по тому, как распределяется жировая ткань в организме. Для мужчин характерно висцеральное ожирение в области живота, что признано фактором риска для развития множества заболеваний. У женщин чаще можно наблюдать формирование подкожного жира, в этом случае он способен подавлять воспаления.

Статистика, по словам ученого, также подтверждает, что мужчины болеют COVID-19 чаще. Это связано в том числе с тем, что в мужском организме больше рецепторов ACE2, которые являются "точкой входа" для вируса, через них он проникает в клетки. Эти рецепторы были обнаружены также в тканях мужских репродуктивных органов.