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22.11.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтвержден 24581 случай COVID-19

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу заситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 23,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 6575
  • 2 Санкт-Петербург 2668
  • 3 Московская область 949
  • 4 Нижегородская область  448
  • 5 Свердловская область 385
  • 6 Республика Карелия 360
  • 7 Архангельская область  345
  • 8 Красноярский край 336
  • 9 Воронежская область 317
  • 10 Ростовская область 313
  • 11 Хабаровский край 310
  • 12 Пермский край  292
  • 13 Республика Коми 275
  • 14 Мурманская область 275
  • 15 Республика Бурятия 274
  • 16 Забайкальский край 269
  • 17 Иркутская область 257
  • 18 Саратовская область 245
  • 19 Ульяновская область 238
  • 20 Волгоградская область  234
  • 21 Омская область 234
  • 22 Алтайский край 232
  • 23 Самарская область 231
  • 24 Приморский край 231
  • 25 Республика Крым 229
  • 26 Кировская область 225
  • 27 Ставропольский край 221
  • 28 Республика Саха (Якутия) 219
  • 29 Челябинская область 218
  • 30 Вологодская область 206
  • 31 Ленинградская область  204
  • 32 Ханты-Мансийский АО 204
  • 33 Томская область 203
  • 34 Тверская область 196
  • 35 Ямало-Ненецкий АО 196
  • 36 Калининградская область 191
  • 37 Оренбургская область 189
  • 38 Ярославская область 180
  • 39 Кемеровская область 180
  • 40 Новосибирская область  178
  • 41 Краснодарский край 176
  • 42 Новгородская область 175
  • 43 Республика Хакасия 175
  • 44 Белгородская область 170
  • 45 Тюменская область 170
  • 46 Псковская область 167
  • 47 Удмуртская Республика  166
  • 48 Пензенская область 161
  • 49 Ивановская область 156
  • 50 Амурская область 156
  • 51 Курская область 150
  • 52 Тульская область 146
  • 53 Астраханская область 145
  • 54 Калужская область 140
  • 55 Орловская область 140
  • 56 Брянская область 138
  • 57 Костромская область 138
  • 58 Смоленская область 134
  • 59 Владимирская область 130
  • 60 Республика Башкортостан 126
  • 61 Сахалинская область 126
  • 62 Республика Алтай 122
  • 63 Тамбовская область 118
  • 64 Липецкая область 115
  • 65 Рязанская область 113
  • 66 Чувашская Республика 107
  • 67 Республика Тыва 106
  • 68 Республика Дагестан 105
  • 69 Курганская область 99
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 89
  • 71 Республика Мордовия 86
  • 72 Карачаево-Черкесская Республика 85
  • 73 Республика Адыгея 80
  • 74 Республика Ингушетия 77
  • 75 Республика Калмыкия 76
  • 76 Чеченская Республика 75
  • 77 Республика Татарстан 75
  • 78 Республика Северная Осетия 73
  • 79 Камчатский край 60
  • 80 г. Севастополь 57
  • 81 Республика Марий Эл 52
  • 82 Магаданская область 40
  • 83 Еврейская АО 30
  • 84 Чукотский АО 17
  • 85 Ненецкий автономный округ 7

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 089 329 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Ханты-Мансийский АО, Республика Дагестан 0,6%
  • 2. Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл 0,7%
  • 3. Ямало-Ненецкий АО, Магаданская область, Республика Северная Осетия, Ростовская область, Республика Татарстан 0,8%
За последние сутки подтвержден 401 летальный случай:
  • Владимирская область 3
  • Воронежская область 10
  • Курская область 4
  • Московская область 16
  • Рязанская область 1
  • Смоленская область 2
  • Тверская область 2
  • Тульская область 2
  • Ярославская область 3
  • Москва 75
  • Республика Карелия 4
  • Архангельская область 1
  • Вологодская область 6
  • Мурманская область 8
  • Санкт-Петербург 57
  • Республика Адыгея 1
  • Республика Калмыкия 2
  • Республика Крым 5
  • Краснодарский край 6
  • Астраханская область 3
  • Волгоградская область 3
  • Ростовская область 13
  • Республика Дагестан 6
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Ставропольский край 4
  • Республика Башкортостан 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Мордовия 1
  • Республика Чувашия 6
  • Пермский край 12
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 13
  • Оренбургская область 2
  • Пензенская область 1
  • Самарская область 4
  • Свердловская область 8
  • Тюменская область 3
  • Ханты-Мансийский автономный округ 6
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 4
  • Челябинская область 8
  • Красноярский край 20
  • Иркутская область 15
  • Кемеровская область 5
  • Новосибирская область 6
  • Омская область 13
  • Томская область 5
  • Республика Бурятия 10
  • Республика Саха (Якутия) 4
  • Забайкальский край 10
  • Приморский край 3

За весь период по России умерло 36 179 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 008 человек:
  • Белгородская область 140
  • Брянская область 331
  • Владимирская область 141
  • Воронежская область 91
  • Ивановская область 20
  • Калужская область 99
  • Костромская область 158
  • Курская область 201
  • Липецкая область 87
  • Московская область 571
  • Орловская область 27
  • Рязанская область 114
  • Смоленская область 27
  • Тамбовская область 46
  • Тверская область 95
  • Тульская область 199
  • Ярославская область 23
  • Москва 5245
  • Республика Карелия 35
  • Республика Коми 317
  • Архангельская область 203
  • Ненецкий автономный округ 13
  • Вологодская область 101
  • Калининградская область 77
  • Ленинградская область 205
  • Мурманская область 209
  • Новгородская область 210
  • Псковская область 21
  • Санкт-Петербург 1335
  • Республика Адыгея 73
  • Республика Калмыкия 52
  • Республика Крым 69
  • Краснодарский край 231
  • Астраханская область 65
  • Волгоградская область 45
  • Ростовская область 275
  • Севастополь 68
  • Республика Дагестан 110
  • Республика Ингушетия 97
  • Кабардино-Балкарская Республика 122
  • Карачаево-Черкесская Республика 83
  • Республика Северная Осетия - Алания 85
  • Чеченская Республика 26
  • Ставропольский край 113
  • Республика Башкортостан 14
  • Республика Марий Эл 17
  • Республика Мордовия 65
  • Республика Татарстан 43
  • Удмуртская Республика 123
  • Республика Чувашия 146
  • Пермский край 187
  • Кировская область 15
  • Нижегородская область 271
  • Оренбургская область 142
  • Пензенская область 131
  • Самарская область 145
  • Саратовская область 695
  • Ульяновская область 204
  • Курганская область 25
  • Свердловская область 387
  • Тюменская область 209
  • Ханты-Мансийский автономный округ 213
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 115
  • Челябинская область 154
  • Республика Алтай 67
  • Республика Тыва 34
  • Республика Хакасия 31
  • Алтайский край 229
  • Красноярский край 334
  • Иркутская область 294
  • Кемеровская область 179
  • Новосибирская область 94
  • Омская область 245
  • Томская область 254
  • Республика Бурятия 203
  • Республика Саха (Якутия) 217
  • Забайкальский край 171
  • Камчатский край 39
  • Приморский край 112
  • Амурская область 112
  • Магаданская область 78
  • Хабаровский край 106
  • Сахалинская область 16
  • Еврейская автономная область 37

За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 595 443.

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