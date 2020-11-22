За сутки в России подтвержден 24581 случай COVID-19

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу заситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 23,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 6575
- 2 Санкт-Петербург 2668
- 3 Московская область 949
- 4 Нижегородская область 448
- 5 Свердловская область 385
- 6 Республика Карелия 360
- 7 Архангельская область 345
- 8 Красноярский край 336
- 9 Воронежская область 317
- 10 Ростовская область 313
- 11 Хабаровский край 310
- 12 Пермский край 292
- 13 Республика Коми 275
- 14 Мурманская область 275
- 15 Республика Бурятия 274
- 16 Забайкальский край 269
- 17 Иркутская область 257
- 18 Саратовская область 245
- 19 Ульяновская область 238
- 20 Волгоградская область 234
- 21 Омская область 234
- 22 Алтайский край 232
- 23 Самарская область 231
- 24 Приморский край 231
- 25 Республика Крым 229
- 26 Кировская область 225
- 27 Ставропольский край 221
- 28 Республика Саха (Якутия) 219
- 29 Челябинская область 218
- 30 Вологодская область 206
- 31 Ленинградская область 204
- 32 Ханты-Мансийский АО 204
- 33 Томская область 203
- 34 Тверская область 196
- 35 Ямало-Ненецкий АО 196
- 36 Калининградская область 191
- 37 Оренбургская область 189
- 38 Ярославская область 180
- 39 Кемеровская область 180
- 40 Новосибирская область 178
- 41 Краснодарский край 176
- 42 Новгородская область 175
- 43 Республика Хакасия 175
- 44 Белгородская область 170
- 45 Тюменская область 170
- 46 Псковская область 167
- 47 Удмуртская Республика 166
- 48 Пензенская область 161
- 49 Ивановская область 156
- 50 Амурская область 156
- 51 Курская область 150
- 52 Тульская область 146
- 53 Астраханская область 145
- 54 Калужская область 140
- 55 Орловская область 140
- 56 Брянская область 138
- 57 Костромская область 138
- 58 Смоленская область 134
- 59 Владимирская область 130
- 60 Республика Башкортостан 126
- 61 Сахалинская область 126
- 62 Республика Алтай 122
- 63 Тамбовская область 118
- 64 Липецкая область 115
- 65 Рязанская область 113
- 66 Чувашская Республика 107
- 67 Республика Тыва 106
- 68 Республика Дагестан 105
- 69 Курганская область 99
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 89
- 71 Республика Мордовия 86
- 72 Карачаево-Черкесская Республика 85
- 73 Республика Адыгея 80
- 74 Республика Ингушетия 77
- 75 Республика Калмыкия 76
- 76 Чеченская Республика 75
- 77 Республика Татарстан 75
- 78 Республика Северная Осетия 73
- 79 Камчатский край 60
- 80 г. Севастополь 57
- 81 Республика Марий Эл 52
- 82 Магаданская область 40
- 83 Еврейская АО 30
- 84 Чукотский АО 17
- 85 Ненецкий автономный округ 7
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 089 329 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ханты-Мансийский АО, Республика Дагестан 0,6%
- 2. Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл 0,7%
- 3. Ямало-Ненецкий АО, Магаданская область, Республика Северная Осетия, Ростовская область, Республика Татарстан 0,8%
За последние сутки подтвержден 401 летальный случай:
- Владимирская область 3
- Воронежская область 10
- Курская область 4
- Московская область 16
- Рязанская область 1
- Смоленская область 2
- Тверская область 2
- Тульская область 2
- Ярославская область 3
- Москва 75
- Республика Карелия 4
- Архангельская область 1
- Вологодская область 6
- Мурманская область 8
- Санкт-Петербург 57
- Республика Адыгея 1
- Республика Калмыкия 2
- Республика Крым 5
- Краснодарский край 6
- Астраханская область 3
- Волгоградская область 3
- Ростовская область 13
- Республика Дагестан 6
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Ставропольский край 4
- Республика Башкортостан 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Мордовия 1
- Республика Чувашия 6
- Пермский край 12
- Кировская область 1
- Нижегородская область 13
- Оренбургская область 2
- Пензенская область 1
- Самарская область 4
- Свердловская область 8
- Тюменская область 3
- Ханты-Мансийский автономный округ 6
- Ямало-Ненецкий автономный округ 4
- Челябинская область 8
- Красноярский край 20
- Иркутская область 15
- Кемеровская область 5
- Новосибирская область 6
- Омская область 13
- Томская область 5
- Республика Бурятия 10
- Республика Саха (Якутия) 4
- Забайкальский край 10
- Приморский край 3
За весь период по России умерло 36 179 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 008 человек:
- Белгородская область 140
- Брянская область 331
- Владимирская область 141
- Воронежская область 91
- Ивановская область 20
- Калужская область 99
- Костромская область 158
- Курская область 201
- Липецкая область 87
- Московская область 571
- Орловская область 27
- Рязанская область 114
- Смоленская область 27
- Тамбовская область 46
- Тверская область 95
- Тульская область 199
- Ярославская область 23
- Москва 5245
- Республика Карелия 35
- Республика Коми 317
- Архангельская область 203
- Ненецкий автономный округ 13
- Вологодская область 101
- Калининградская область 77
- Ленинградская область 205
- Мурманская область 209
- Новгородская область 210
- Псковская область 21
- Санкт-Петербург 1335
- Республика Адыгея 73
- Республика Калмыкия 52
- Республика Крым 69
- Краснодарский край 231
- Астраханская область 65
- Волгоградская область 45
- Ростовская область 275
- Севастополь 68
- Республика Дагестан 110
- Республика Ингушетия 97
- Кабардино-Балкарская Республика 122
- Карачаево-Черкесская Республика 83
- Республика Северная Осетия - Алания 85
- Чеченская Республика 26
- Ставропольский край 113
- Республика Башкортостан 14
- Республика Марий Эл 17
- Республика Мордовия 65
- Республика Татарстан 43
- Удмуртская Республика 123
- Республика Чувашия 146
- Пермский край 187
- Кировская область 15
- Нижегородская область 271
- Оренбургская область 142
- Пензенская область 131
- Самарская область 145
- Саратовская область 695
- Ульяновская область 204
- Курганская область 25
- Свердловская область 387
- Тюменская область 209
- Ханты-Мансийский автономный округ 213
- Ямало-Ненецкий автономный округ 115
- Челябинская область 154
- Республика Алтай 67
- Республика Тыва 34
- Республика Хакасия 31
- Алтайский край 229
- Красноярский край 334
- Иркутская область 294
- Кемеровская область 179
- Новосибирская область 94
- Омская область 245
- Томская область 254
- Республика Бурятия 203
- Республика Саха (Якутия) 217
- Забайкальский край 171
- Камчатский край 39
- Приморский край 112
- Амурская область 112
- Магаданская область 78
- Хабаровский край 106
- Сахалинская область 16
- Еврейская автономная область 37
За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 595 443.