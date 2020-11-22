За сутки в России подтвержден 24581 случай COVID-19

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу заситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 23,4% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое:

1 Москва 6575

2 Санкт-Петербург 2668

3 Московская область 949

4 Нижегородская область 448

5 Свердловская область 385

6 Республика Карелия 360

7 Архангельская область 345

8 Красноярский край 336

9 Воронежская область 317

10 Ростовская область 313

11 Хабаровский край 310

12 Пермский край 292

13 Республика Коми 275

14 Мурманская область 275

15 Республика Бурятия 274

16 Забайкальский край 269

17 Иркутская область 257

18 Саратовская область 245

19 Ульяновская область 238

20 Волгоградская область 234

21 Омская область 234

22 Алтайский край 232

23 Самарская область 231

24 Приморский край 231

25 Республика Крым 229

26 Кировская область 225

27 Ставропольский край 221

28 Республика Саха (Якутия) 219

29 Челябинская область 218

30 Вологодская область 206

31 Ленинградская область 204

32 Ханты-Мансийский АО 204

33 Томская область 203

34 Тверская область 196

35 Ямало-Ненецкий АО 196

36 Калининградская область 191

37 Оренбургская область 189

38 Ярославская область 180

39 Кемеровская область 180

40 Новосибирская область 178

41 Краснодарский край 176

42 Новгородская область 175

43 Республика Хакасия 175

44 Белгородская область 170

45 Тюменская область 170

46 Псковская область 167

47 Удмуртская Республика 166

48 Пензенская область 161

49 Ивановская область 156

50 Амурская область 156

51 Курская область 150

52 Тульская область 146

53 Астраханская область 145

54 Калужская область 140

55 Орловская область 140

56 Брянская область 138

57 Костромская область 138

58 Смоленская область 134

59 Владимирская область 130

60 Республика Башкортостан 126

61 Сахалинская область 126

62 Республика Алтай 122

63 Тамбовская область 118

64 Липецкая область 115

65 Рязанская область 113

66 Чувашская Республика 107

67 Республика Тыва 106

68 Республика Дагестан 105

69 Курганская область 99

70 Кабардино-Балкарская Республика 89

71 Республика Мордовия 86

72 Карачаево-Черкесская Республика 85

73 Республика Адыгея 80

74 Республика Ингушетия 77

75 Республика Калмыкия 76

76 Чеченская Республика 75

77 Республика Татарстан 75

78 Республика Северная Осетия 73

79 Камчатский край 60

80 г. Севастополь 57

81 Республика Марий Эл 52

82 Магаданская область 40

83 Еврейская АО 30

84 Чукотский АО 17

85 Ненецкий автономный округ 7

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 089 329 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Ханты-Мансийский АО, Республика Дагестан 0,6%

2. Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл 0,7%

3. Ямало-Ненецкий АО, Магаданская область, Республика Северная Осетия, Ростовская область, Республика Татарстан 0,8%

За последние сутки подтвержден 401 летальный случай:

Владимирская область 3

Воронежская область 10

Курская область 4

Московская область 16

Рязанская область 1

Смоленская область 2

Тверская область 2

Тульская область 2

Ярославская область 3

Москва 75

Республика Карелия 4

Архангельская область 1

Вологодская область 6

Мурманская область 8

Санкт-Петербург 57

Республика Адыгея 1

Республика Калмыкия 2

Республика Крым 5

Краснодарский край 6

Астраханская область 3

Волгоградская область 3

Ростовская область 13

Республика Дагестан 6

Кабардино-Балкарская Республика 2

Ставропольский край 4

Республика Башкортостан 1

Республика Марий Эл 1

Республика Мордовия 1

Республика Чувашия 6

Пермский край 12

Кировская область 1

Нижегородская область 13

Оренбургская область 2

Пензенская область 1

Самарская область 4

Свердловская область 8

Тюменская область 3

Ханты-Мансийский автономный округ 6

Ямало-Ненецкий автономный округ 4

Челябинская область 8

Красноярский край 20

Иркутская область 15

Кемеровская область 5

Новосибирская область 6

Омская область 13

Томская область 5

Республика Бурятия 10

Республика Саха (Якутия) 4

Забайкальский край 10

Приморский край 3

За весь период по России умерло 36 179 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 008 человек:

Белгородская область 140

Брянская область 331

Владимирская область 141

Воронежская область 91

Ивановская область 20

Калужская область 99

Костромская область 158

Курская область 201

Липецкая область 87

Московская область 571

Орловская область 27

Рязанская область 114

Смоленская область 27

Тамбовская область 46

Тверская область 95

Тульская область 199

Ярославская область 23

Москва 5245

Республика Карелия 35

Республика Коми 317

Архангельская область 203

Ненецкий автономный округ 13

Вологодская область 101

Калининградская область 77

Ленинградская область 205

Мурманская область 209

Новгородская область 210

Псковская область 21

Санкт-Петербург 1335

Республика Адыгея 73

Республика Калмыкия 52

Республика Крым 69

Краснодарский край 231

Астраханская область 65

Волгоградская область 45

Ростовская область 275

Севастополь 68

Республика Дагестан 110

Республика Ингушетия 97

Кабардино-Балкарская Республика 122

Карачаево-Черкесская Республика 83

Республика Северная Осетия - Алания 85

Чеченская Республика 26

Ставропольский край 113

Республика Башкортостан 14

Республика Марий Эл 17

Республика Мордовия 65

Республика Татарстан 43

Удмуртская Республика 123

Республика Чувашия 146

Пермский край 187

Кировская область 15

Нижегородская область 271

Оренбургская область 142

Пензенская область 131

Самарская область 145

Саратовская область 695

Ульяновская область 204

Курганская область 25

Свердловская область 387

Тюменская область 209

Ханты-Мансийский автономный округ 213

Ямало-Ненецкий автономный округ 115

Челябинская область 154

Республика Алтай 67

Республика Тыва 34

Республика Хакасия 31

Алтайский край 229

Красноярский край 334

Иркутская область 294

Кемеровская область 179

Новосибирская область 94

Омская область 245

Томская область 254

Республика Бурятия 203

Республика Саха (Якутия) 217

Забайкальский край 171

Камчатский край 39

Приморский край 112

Амурская область 112

Магаданская область 78

Хабаровский край 106

Сахалинская область 16

Еврейская автономная область 37

За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 595 443.