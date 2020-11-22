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22.11.2020 15:55
Рубрика: Власть

Захарова высмеяла описание вакансии спецкора NYT в Москве

Текст: Юрий Когалов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала редакцию New York Times "не подвергать корреспондентов риску", отправляя их на работу в Москву. Небылицы можно писать и из США. Таким образом, дипломат на своей странице в Facebook прокомментировала описание вакансии поста спецкора издания в России.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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В ней наша страна описывается просто фантастически. РФ приписываются нападения на своих врагов с помощью нервно-паралитических веществ, атаки на демократические системы, тайное распространение влияния по всему миру. И после описания всех этих страшилок редакция спрашивает, хотели ли кто-то поработать в России.

Захарова, обратив внимание на русофобию, задалась лишь одним вопросом: "А в праве ли газета рисковать корреспондентом, отправляя его на работу в такие нечеловеческие условия?" "Если об этом не думает редакция, об этом всегда могут подумать ответственные граждане описанной в вакансии "страны", которые будут выдавать сменщику визу и аккредитацию. Жизни американских журналистов тоже имеют значение, даже если это New York Times", - отметила представитель МИД РФ.

Дипломат призвала американских журналистов "работать спокойно в Штатах, не повергая себя описанному выше риску ради написания нескольких небылиц". "Врать у вас и дистанционно прекрасно получается", - отметила Захарова.

При этом она припомнила высказывание Ницше, перефразируя которого можно сказать, что "американская пресса столько боролась с "чудовищем", что незаметно в него сама превратилась".

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