Захарова высмеяла описание вакансии спецкора NYT в Москве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала редакцию New York Times "не подвергать корреспондентов риску", отправляя их на работу в Москву. Небылицы можно писать и из США. Таким образом, дипломат на своей странице в Facebook прокомментировала описание вакансии поста спецкора издания в России.

В ней наша страна описывается просто фантастически. РФ приписываются нападения на своих врагов с помощью нервно-паралитических веществ, атаки на демократические системы, тайное распространение влияния по всему миру. И после описания всех этих страшилок редакция спрашивает, хотели ли кто-то поработать в России.

Захарова, обратив внимание на русофобию, задалась лишь одним вопросом: "А в праве ли газета рисковать корреспондентом, отправляя его на работу в такие нечеловеческие условия?" "Если об этом не думает редакция, об этом всегда могут подумать ответственные граждане описанной в вакансии "страны", которые будут выдавать сменщику визу и аккредитацию. Жизни американских журналистов тоже имеют значение, даже если это New York Times", - отметила представитель МИД РФ.

Дипломат призвала американских журналистов "работать спокойно в Штатах, не повергая себя описанному выше риску ради написания нескольких небылиц". "Врать у вас и дистанционно прекрасно получается", - отметила Захарова.

При этом она припомнила высказывание Ницше, перефразируя которого можно сказать, что "американская пресса столько боролась с "чудовищем", что незаметно в него сама превратилась".