Академик Чубарьян: Преподаванием истории в школе недовольны во всем мире

Коллегия министерства просвещения и Российское историческое общество утвердили обновленную концепцию преподавания истории в средней школе. В нее внесены существенные уточнения и учтены замечания, которые накопились с принятия культурно-исторического стандарта. Какие, рассказывает научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Александр Оганович, в чем новость с точки зрения практической работы школы?

Александр Чубарьян: Законодательно утвержден переход от концентрической системы к линейной. Концепция и культурно-исторический стандарт, принятые в 2014 году, касались преподавания лишь до 9-го класса. Ведь по старой концентрической системе в 10-11-м классах школьники только повторяли уже изученное, правда, в более укороченной и усложненной форме. Сейчас в последних классах предмет будут не повторять, а изучать хронологически: на них придется самый сложный XX век. Соответственно, появятся и новые учебники.

Коллегия поручила к 2021 году доработать концепцию преподавания всеобщей истории. Этот курс будет синхронизирован с преподаванием отечественной истории. Согласитесь, это странно, когда дети изучают российский XVIII век, а в мире по учебникам стоит XVII.

Педагоги-историки в соцсетях много спорили по поводу персоналий, которые предлагает историко-культурный стандарт. Вопросы вызывали и критерии их отбора. Мнения несогласных учли?

Александр Чубарьян: Говорили, что в области науки есть десятки не менее великих ученых, чем Вавилов и Сахаров. Кто-то предложил включить в список нобелевских лауреатов, тут же нашлись противники. Взять всех академиков, как для энциклопедии? Но их слишком много. Всех лауреатов Госпремии? Но есть те, кто не получили премий, но очень достойные ученые... Или в области искусства начали сравнивать по таланту Пугачеву с Шульженко. В общем, принято решение перечень персоналий и дат вынести за скобки обязательного стандарта. Он лишь рекомендуется учителям.

Когда отмечали 100 лет Октябрьской революции, встал вопрос: как называть это событие, как рассказывать о нем школьникам?

Александр Чубарьян: В стандарте было учтено пожелание экспертов изменить оценку российской революции 1917 года. Теперь она называется Великой российской революцией 1917-1922 годов и включает в себя Гражданскую войну. А вот программа этого не учла. Сейчас это исправлено.

Председатель РИО Сергей Нарышкин предложил обновить школьные учебные пособия по региональной истории. По его мнению, нуждаются в совершенствовании и механизмы их экспертизы.

Александр Чубарьян: Действительно, разноголосица, которая есть в региональном компоненте, вызывает серьезную критику.

Это странно, когда дети изучают российский XVIII век, а в мире по учебникам стоит XVII

Пособия по региональной истории вне компетенции федерального научно-методического совета, который утверждает перечень учебников. Поэтому в начале следующего года пройдет Всероссийское совещание по региональной истории. С моей точки зрения, этот предмет должен касаться этнокультурных процессов развития данного региона. А политические и другие оценки события, например, присоединения той или иной территории к России, не могут расходиться с теми, которые даны в федеральных учебниках.

Ваш институт издает брошюры-приложения к учебникам в помощь учителям по трудным вопросам истории. Как двигается работа?

Александр Чубарьян: Мы издали уже 25 брошюр. Все они публикуются на сайте института. Последняя - по истории Второй мировой войны с расширенной частью о Нюрнбергском процессе. По просьбе учителей будем делать отдельную книжечку по оценке всего советского периода. Это связано и с тем, что в науке есть разные точки зрения на это время. Еще одна задача - подготовить рекомендации по истории после 90-го года.

Не менее сложно, рассказывая о Второй мировой и Великой Отечественной, признать советским преступлением Катынь...

Александр Чубарьян: Достоинство культурно-исторического стандарта состоит в том, что это не вердикт, он не обязывает учителя придерживаться одной только возможной оценки. В стандарте есть и Катынское дело, и Холокост, и репрессии в СССР... Что касается Катыни, то расстрел польских пленных подтвержден документами.

А не пора ли делать брошюру по "Нормандской теории". Недавно один из академиков обозвал ее антипатриотической и потребовал пересмотреть в пользу теории Фоменко.

Александр Чубарьян: Я думал, что споры на эту тему давно закончены. Ан нет. Но историки знают: пришедшие на территорию нынешней России варяги во главе с Рюриком ассимилировались с местным населением, которое достигло к тому времени уже определенного уровня экономики и культуры. Государство сформировалось на основе этой ассимиляции. Недаром Рюрик назвал его Русью, а не Скандинавией. Мы обязательно сделаем брошюру на этот счет в помощь учителю.

Как наше образование выглядит на мировом фоне?

Александр Чубарьян: Неожиданно для многих преподавание истории в школе стало предметом мирового интереса. Им недовольны. Я лично участвовал в двух международных встречах, которые организовывал Совет Европы. Обсуждали, что важнее: давать фактические знания или научить мыслить и оценивать события. Большинство высказалось за второе.

Я хорошо знаю европейские учебники: там, в основном, история своей страны. Во Франции, Англии, частично в Германии Россия упоминается лишь как образец тоталитарного режима в Европе. А наша страна единственная, где изучают всеобщую историю наравне с отечественной.

По инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона Совет Европы начнет изучать состояние преподавания истории в школах. Эта программа называется "Обсерватория". Наше минпросвещения тоже будет в этом участвовать. В Москве в октябре 2021 года состоится конгресс учителей истории. Выработан примерный перечень вопросов, в том числе состоится "круглый стол" о преподавании истории Второй мировой войны. Сообщество учителей истории Европы "Евроклио" предложило рассмотреть тему совместных учебников. Будем обсуждать и необходимость нового поколения учебников с учетом опыта разных стран, роль устной истории и музеев в преподавании.