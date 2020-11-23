Аналитики назвали самые престижные профессии в России

Профессию программиста россияне считают самой престижной в настоящее время. Такой вариант ответа выбрали 17% соискателей, принявших участие в исследовании компании HeadHunter. С исследованием ознакомилась "Российская газета".

Второе место заняли профессии директора и топ-менеджера (13%), на третьем месте - профессии президента, инженера и врача (по 4%). Работу депутата и госслужащего считают престижной около 3% процентов участников исследования.

Основным признаком престижа профессии большинство участников опроса (74%) признали величину зарплаты. Также ценится уважение в обществе (58%) и большая общественная польза (51%).

В числе наименее престижных оказались профессии уборщика (17%), продавца и кассира (13%), дворника (12%) и учителя (4%).

Аналитики также выяснили престижность отраслей экономики. Самой престижной российские соискатели считают работу в нефтегазовой отрасли, этот вариант выбрали 48% респондентов. Второй по престижности оказалась IT-отрасль (47%), на третьем месте - работа в государственных органах (27%).

В качестве самых непрестижных отраслей отмечены ЖКХ (45%), сфера розничной торговли (31%), образовательные учреждения (26%) и сельское хозяйство (24%).