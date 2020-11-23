Банки начали принимать электронные доверенности

Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик сообщил, что в Москве отделения одного из крупнейших банков стали принимать электронные доверенности.

Заявление прозвучало в ходе его выступления в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина.

Сервис "Электронная нотариальная доверенность" позволяет снять деньги со счета и пополнить его, получить выписку по нотариальной доверенности в электронном виде.

Новый сервис позволит нотариусам не только удостоверять цифровые доверенности, но и сразу направлять их в банк по защищенному каналу связи. Так что теперь не надо будет выписывать бумажную доверенность и каждый раз приносить ее в банк, чтобы, скажем, снимать пенсию за заболевшего родственника.

При этом поверенный сможет проводить операции сразу, как только доверитель выпишет электронную доверенность. То есть владелец счета может пойти к нотариусу, а тот, кому человек доверяет, сразу направится в банк и будет ждать. Так будет быстрее. Проект реализован при методологической поддержке Минкомсвязи России.

"Сегодня, когда гражданский оборот переходит в цифровое пространство, необходимо гарантировать защиту прав граждан и их собственности, и это является задачей нотариальной деятельности, - сказал президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. - Нотариат активно развивает цифровые инновации в своей работе, что позволяет создавать удобные и безопасные сервисы для людей в новых, электронных форматах".

Он также напомнил, что в конце года вступает в силу закон, который значительно расширяет возможности так называемого цифрового нотариата. Например, будет разрешено проводить дистанционные сделки с участием нескольких нотариусов. Это позволит, например, переоформить квартиру, находящуюся в другом регионе.

Покупателю, допустим, из Хабаровска и продавцу из Москвы будет необязательно лично встречаться друг с другом. Каждый придет к нотариусу в своем городе. Сразу после оформления сделки нотариус, работающий с приобретателем недвижимости, направит электронные документы на регистрацию в Росреестр.