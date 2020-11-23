Баскетбольная Единая лига взяла двухнедельную паузу на отборочные матчи сборных к Евробаскету-2022. А значит, есть повод подвести промежуточные итоги.

Главный из них - сам факт, что сезон идет. Несмотря на вспышки ковидных эпидемий, переносы матчей, ограничения для зрителей и прочее, баскетбольная жизнь не замерла. Хотя без влияния коронавируса не обошлось. Предсказывать результаты встреч даже грандов с аутсайдерами стало сложнее, и, как следствие, многие вещи приобрели непривычный вид. Например, турнирная таблица "регулярки", которую возглавляет питерский "Зенит". В прошлом сезоне питерцы выглядели совсем неубедительно, а сейчас у них шесть побед в шести матчах. Правда, из-за ковида игры зенитовцев против ЦСКА и "Пармы" были отложены, поэтому о полной картине говорить преждевременно.

Коронавирус "вытолкнул" на третье место и "Нижний Новгород". Из-за карантина волжане провели всего четыре матча, зато выиграли три из них, благодаря чему имеют 75% побед. Столько же у идущего вторым "Локомотива-Кубани", только краснодарцы сыграли уже восемь матчей (6 побед - 2 поражения). Обращает на себя внимание доминирование "Локо" по самым разным параметрам: по общему количеству набранных очков "железнодорожники" уступают только ЦСКА, а по передачам и подборам лидируют.

ЦСКА обосновался на непривычно низкой для себя четвертой строчке (5-2), а вот саратовский "Автодор" (4-2), замыкающий Топ-5, наоборот, неожиданно высоко, но заслуженно. В числе жертв саратовцев и "Локомотив-Кубань", и "Химки". Подмосковная команда, замыкающая восьмерку, к слову, оказалась одним из главных заложников коронавирусной ситуации. Но недавняя победа над ЦСКА и "Зенитом" в Евролиге показала, что неудачи подопечных Римаса Куртинайтиса - явление все же временное.

В индивидуальной статистике в глаза бросается доминирование игрока "Локо" Алана Уильямса. Он лучший по среднему количеству за матч очков (22,4), подборов (13,4), блок-шотов (1,57) и эффективности.