Bloomberg сообщил о первой в истории смене лидера по переработке нефти

В следующем году Китай станет крупнейшей в мире страной-нефтепереработчиком. Со ссылкой на опрошенных им аналитиков об этом пишет Bloomberg.

Эксперты отмечают, что КНР быстро восстанавливается от пандемии в то время, как НПЗ в США и Европе борются с последствиями более глубокого экономического кризиса. При этом их экономики постепенно уходят от использования традиционного топлива, это может говорить о снижении спроса на нефть в долгосрочной перспективе.

В качестве примера издание напоминает о недавнем закрытии в американской Луизиане крупного НПЗ Royal Dutch Shell. В то время, как в Китай ввел в строй новое нефтеперерабатывающее предприятие в провинции Чжэцзян. И это лишь первый из четырех новых НПЗ в стране.

"В ближайшее время Китай будет наращивать объемы своей нефтепереработки, а значит через год-два обойдет по этому показателю США", - приводит мнение директора по анализу нефтеперерабатывающей индустрии консалтинговой компании Facts Global Energy Стива Сойера "Коммерсант".