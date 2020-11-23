Бой чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61,2 кг) россиянина Петра Яна и американца Алджамейна Стерлинга, запланированный на 12 декабря, не состоится. Официально об этом еще не объявлено, но разные источники сообщают об отмене.

Косвенно информацию подтвердил Стерлинг, написав в соцсетях следующий пост, обращенный к Петру Яну: "Ничего не происходит просто так. Надеюсь, у тебя и твоей семьи все хорошо. Мы закончим наше дело, когда ты будешь готов на сто процентов для того, чтобы подарить болельщикам лучшее шоу. До скорого".

Слова Стерлинга также косвенно подтверждают сообщения о том, что инициатива отмены боя исходила от Яна и имеет под собой "личные причины". Ранее говорилось о том, что, возможно, боец не может получить визу в США или у него травма.

Бой Яна и Стерлинга был заявлен главным событием турнира UFC 256, который пройдет в Лас-Вегасе. Кроме того, для россиянина этот поединок должен был стать первой защитой чемпионского пояса.