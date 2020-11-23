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23.11.2020 15:47
Рубрика: Культура

"Большая китайская энциклопедия " впервые выпущена на русском языке

Текст: Константин Волков

Первый выпуск двухтомной "Большой китайской энциклопедии" на русском языке впервые издан в России. Для русскоязычного издания было отобрано больше 800 статей "Большой китайской энциклопедии", рассказывающих о географии, истории, культуре и обычаях народов Китая, великой философии и литературы Поднебесной.

Фото: предоставлено Центральной библиотекой им. Н.А. Некрасова
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Как и в оригинальном издании, в русскоязычной версии энциклопедии представлены изображения уникальных музейных экспонатов, редкие исторические фотографии, кадры из фильмов, схемы и карты. Второй выпуск "Большой китайской энциклопедии" на русском языке готовится к публикации в 2021 году. Энциклопедия построена в основном по принятому в Китае тематическому принципу. Она представляет сведения по примерно шестидесяти научным дисциплинам. Во второй выпуск включены, например, "Музейное дело", "Археология", "Электроэнергетика", "Противодействие природным катастрофам", туда же войдут статьи о людях, сыгравших ключевую роль в истории Китая.

Издающая энциклопедию "Международная издательская компания "Шанс" передала в дар "Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино" первые два тома "Большой китайской энциклопедии" на русском языке.

Считается, что энциклопедии (точнее - издания, включающие антологии, справочники и словари, поскольку энциклопедий в западном понимании слова в Китае не было) появились в Поднебесной порядка двух тысяч лет назад. Первая современная печатная энциклопедия, соответствующая западному определению "всеобъемлющий справочник по широкому кругу вопросов" появилась в Китае 1917 году, она была составлена английским миссионером Сэмюэлем Кулингом. В 1980-90-х годах в КНР была выпущена Энциклопедия Китая из 74 томов.

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