Чистая энергетика может обрушить мировой рынок нефти и газа

О своих планах перевести производство электроэнергии на ВИЭ уже заявили два крупнейших производителя углеводородов - Саудовская Аравия и США.

На саммите G-20 король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд рассказал, что у его страны большие планы на солнечную и ветряную генерацию, которая будет производить 50% получаемой королевством энергии к 2030 году. Ранее избранный президент США Джо Байден внес в свою экологическую программу пункты, по которым вложения в зеленую энергетику страны составят 2 трлн долларов, что позволит к 2035 году полностью перейти на получение электроэнергии из возобновляемых источников.

В Европе энергопереход к ВИЭ происходил постепенно, в первую очередь, за счет расширения рынка и снижения угольной генерации. Производство нефти и газа здесь падало по естественным причинам, а уже импорт углеводородов рос относительно меняющейся инфраструктуры с учетом развития сектора ВИЭ. В случае с США и Саудовской Аравией разговор идет об искусственном уменьшении внутреннего потребления углеводородов. Но из этого не следует, что страны прекратят их производить, отказываясь от возможных доходов от их экспорта. "Это означало бы падение добычи нефти при сокращении инвестиций в нефтяной сектор в пользу возобновляемых источников энергии и других секторов экономики", - говорит партнёр департамента консалтинга "Делойт", СНГ Йорг Дорлер.

На сегодняшний день США добывают нефти и газа больше всех в мире, и они же крупнейший их потребитель. Но несмотря на производственные рекорды последних лет, экспорт нефти из США сумел превысить импорт лишь осенью 2018 года на скромные 211 баррелей в сутки. Аналогичная история тогда же в 2018 году произошла с газом. Если в ближайшее время потребление нефти и газа в стране начнет падать, а производство останется на прежнем уровне, то это будет сродни серьезному увеличению мировой добычи. По данным BP в 2018 году США потребляли 19 млн баррелей нефти в сутки и 817 млрд кубометров природного газа в год. Снижение этих показателей только на 10% увеличит предложение на мировом рынке на 1,9 млн баррелей в сутки нефти, что равняется действующей квоте сокращения добычи нашей страны по условиям сделки ОПЕК+, и 82 млрд кубометров газа - чуть меньше чем добывает за год Алжир, занимающий 10 место среди производителей голубого топлива.

Схожая ситуация с Саудовской Аравией, хотя и в меньших масштабах. Кроме того, королевство остается заинтересованным игроком на нефтяном рынке, и едва ли будет действовать во вред своему бюджету.

"Саудовская Аравия потребляет относительно небольшую долю производимой в стране энергии", - говорит руководитель исследований Департамента по ТЭК и ЖКХ Аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин. - По оценке МЭА, спрос на энергию там составляет около 200 млн тонн нефтяного эквивалента, и в основном он удовлетворяется именно нефтью, в меньшей степени - газом. Соответственно, если планы Саудовской Аравии удастся реализовать, то это высвободит максимум 100 млн тонн нефти и нефтепродуктов для мирового рынка, то есть около 2 млн баррелей в день, или около 2% мирового потребления. Но скорее это составит до 70-80 млн тонн нефти и до 50 млрд кубометров газа в год.