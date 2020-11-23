Телефильм "А.С. Пушкин. Разговор о нелепых подозрениях" и статья Галины Седовой в "РГ", где отмечались нелепости основанной на слухах картины, вызвали живой отклик. Проблема настойчивых усилий опустить наши культурные ценности на уровень обывательских пересудов признается более чем актуальной.

"Оскорбительной пошлостью дохнуло от фильма, - пишут кандидат филологических наук Сергей Глушков и журналист Марина Кротова. - Поэта в нем заслоняет некий бретер и обманутый муж - объект сплетен, насмешек и вранья. Больше всего задевает тенденция нарастающего разрыва между масс-медиа и культурой: равноправными собеседниками носителей культуры предстают бесконечно далекие от нее личности, предлагающие образцы форменного мракобесия".

Напомним, что место главного эксперта в фильме занимает Татьяна Карацуба Сеид-Бурхан, фигурирующая в интернете как политолог, специалист по мистическим явлениям и разоблачительница исторических тайн, имеющая в родословной самого Чингисхана. Ученые-пушкинисты в своих нещадно обрезанных и перемонтированных комментариях пытаются парировать эти леденящие душу, давно опровергнутые наукой слухи, но кто же их будет воспринимать всерьез после таких головокружительных сенсаций!

"Использование давно опровергнутых домыслов - это либо недобросовестность, либо сознательное игнорирование фактов в угоду скандальной сенсационности, - пишет кандидат технических наук Леонид Зильбербург. - Брать объектом для таких упражнений сакральные имена сродни святотатству. И спасибо газете за то, что дала слово исторической науке, чтобы разоблачить новые инсинуации. Мне кажется, демонстрация таких поделок, возможно, призвана как-то оживить угасающий интерес к телевидению, но уж точно никак не способствует ни развитию интереса к литературе, ни уважению к научному знанию".

"Поток приветствий" авторам картины не скудеет в интернете. Лидия Авдеева: "Как я рада, что не одинока в своем возмущении, в неприятии этого фильма!" Нина Шилоносова: "Уж сколько дряни сейчас выходит под видом научпопа, но и на таком фоне эта поделка поразила дешевым хайпом". Григорий Илугдин: "Убожество фильма потрясает. Режиссер из кожи лезет, чтобы придать бреду хоть какую-то принадлежность к телекино. В результате - все невероятно провинциально". Ирина Деникина: "Татьяна Карацуба с умным видом несет полный бред! Я бы на месте родственников Пушкина подала на нее в суд за эту ахинею". Jan Lech: "Недавно по ТВ помоями окатили В.М. Шукшина - именно через каких-то баб все пытаются зайти. Не о творчестве говорят - о бабах!"

Такие поделки потрафляют вкусам людей необразованных, склонных к дешевым сенсациям

Было и одно оправдание - не фильма, а самой практики появления таких фильмов, оно принадлежит коллеге Михаилу Визелю. Согласно правилу журналистики учитывать мнения оппонентов, привожу его главные мысли.

"Ознакомившись с гневным письмом в редакцию "РГ", могу только посочувствовать автору. Заслуженная музейная работница, перенесенная из возвышенной атмосферы благоговения перед Пушкиным в раскованный телевизионный прайм-тайм, попала в неприятное положение. Но возмущение ее разделить я могу лишь отчасти. Чего она ждала? Представьте себе трезвенника, которого пригласили в бар, известный разгульной атмосферой. Такое предложение надо или отклонить, или не удивляться тому, что творится вокруг. Трезвенника покоробит увиденное, но это его проблема, а не проблема бара… Конечно, мне лично неприятны высказанные в телешоу намеки, я понимаю их смехотворность. Но, будучи автором подчеркнуто неакадемической книги о Пушкине, в которой "наше все" предстает чуть ли не современным хипстером, я готов отстаивать право создателей шоу самим заботиться о собственной репутации. Пускай себе снимают - чего не сделаешь ради пункта рейтинга, имеющего совершенно конкретное материальное наполнение! А телезрителям напомню: вечерний эфир - не дистанционный урок литературы. Это воистину "канал для взрослых". Здесь зритель вступает в зону, где он сам должен нести ответственность за свой выбор, руководствуясь личным вкусом".

Что ж, остается решить, что нас устраивает - "бар, известный разгульной атмосферой", или все-таки телевидение. Если в баре брякнут, что Земля на самом деле квадратная, это святое право усердных потребителей пива. Но ТВ у нас зарождалось как средство просвещения, университет для масс, его самыми яркими звездами были такие эксперты, как Ираклий Андроников, академик Капица или Алексей Каплер. И, даже скатившись на уровень крикливых ток-шоу, оно еще сохранило доверие многих - а это предполагает ответственность. Как пишет в Facebook Ксения Лученко, "проблема в том, что люди верят всему. Критическое мышление отключено у большинства. Особенно если им обещают рассказать, "как на самом деле".

Каковы мы - таков у нас и Пушкин. И Шукшин, который на страницах "Литературной газеты" восклицал: "Что с нами происходит?!"

На конференции, посвященной Достоевскому, профессор Игорь Волгин упомянул о телефильме "Достоевский между раем и адом". "Какая там основная мысль? Что вся тайна Достоевского - в его эпилепсии, вся его гениальность - от болезни". И далее высказывает ключевую для темы мысль: "Это уровень нашего общего самосознания. Что же будет с Достоевским, спросите вы. С ним будет то, что будет со всеми нами. Какая у нас будет умственная и духовная атмосфера, таким будет и Достоевский - это все взаимосвязано".

Можно продолжить: каковы мы - таков у нас и Пушкин. И Шукшин, который на страницах "Литературной газеты" восклицал: "Что с нами происходит?!" Мы уже не тянемся за классиками, учась у них жизни умной, чистой и справедливой, мы их упорно опускаем до уровня простейшего обывательского сознания, где вместо энциклопедии - программа "Пусть говорят".