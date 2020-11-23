Что мы делаем не так? Четыре плохих привычки, убивающих смартфон

Смартфон, даже если он ударостойкий и водозащищенный, все равно требует бережного обращения, чтобы прослужить владельцу долгие годы. Какие внешне безобидные действия наносят смартфону вред?

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1. Если смартфон используется при высоких температурах, срок службы батареи сокращается, рассказал агентству "Прайм" эксперт НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко. Например, аккумулятор может повредиться, если одновременно использовать ресурсоемкое приложение Zoom и заряжать аппарат быстрой зарядкой.

2. OLED-экраны, постоянно работающие на пределе яркости, за несколько лет могут выгореть, то есть ухудшить свои характеристики.

3. Грязный смартфон прослужит меньше чистого. Даже в водозащищенный корпус могут попасть капли воды, если вокруг прокладки слота для SIM-карты скопятся пыль и грязь.

4. Частая зарядка "до упора" вредит аккумулятору. Эксперты рекомендуют держать уровень заряда в пределах от 30 до 80 процентов.