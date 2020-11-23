У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Что мы делаем не так? Четыре плохих привычки, убивающих смартфон

Текст:   Антон Благовещенский
23.11.2020,  
17:50
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Смартфон, даже если он ударостойкий и водозащищенный, все равно требует бережного обращения, чтобы прослужить владельцу долгие годы. Какие внешне безобидные действия наносят смартфону вред?

Фото: istock

1. Если смартфон используется при высоких температурах, срок службы батареи сокращается, рассказал агентству "Прайм" эксперт НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко. Например, аккумулятор может повредиться, если одновременно использовать ресурсоемкое приложение Zoom и заряжать аппарат быстрой зарядкой.

2. OLED-экраны, постоянно работающие на пределе яркости, за несколько лет могут выгореть, то есть ухудшить свои характеристики.

Популярные смартфоны останутся без Android 12

3. Грязный смартфон прослужит меньше чистого. Даже в водозащищенный корпус могут попасть капли воды, если вокруг прокладки слота для SIM-карты скопятся пыль и грязь.

4. Частая зарядка "до упора" вредит аккумулятору. Эксперты рекомендуют держать уровень заряда в пределах от 30 до 80 процентов.

гаджеты
Фото: iStock
"Зеленая" энергетика станет эффективнее благодаря ИИ 19:00
Apple выпустила необычное обновление для iPhone 20.11.2020
В WhatsApp заработала очень полезная функция. Но не для всех 19.11.2020
смартфоны
Фото: Photoxpress
Государство инвестирует в развитие ИИ почти 30 миллиардов рублей 19:00
Названы тревожные симптомы в работе Android-смартфона 19.11.2020
лайфхаки
Фото: pixabay.com
Google Chrome будет потреблять меньше оперативной памяти в Windows 10 18:12
Названы семь способов ускорить медленный компьютер на Windows 18.11.2020
Раскрыт способ стать "невидимым" в WhatsApp 18.11.2020