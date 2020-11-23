Честно? Не ждали! Но дождались заслуженно и закономерно. Из восьмерки финалистов важнейшего личного турнира двое наших - Андрей Рублев и Даниил Медведев. Это уже говорит о многом. И главное о том, что наш мужской теннис, впавший в некую затянувшуюся спячку после ухода двух великих - Евгения Кафельникова и Марата Сафина, набрался сил и проснулся. Ведь последняя большая победа была одержана аж в 2009 году на этом же соревновании Николаем Давыденко.

И тишина. Сборная, дважды в начале 2000-х бравшая самый почетный мировой теннисный трофей - Кубок Дэвиса, методично опускалась из элитной группы все ниже и ниже. Игроки, объявлявшиеся перспективными, появлялись, чтобы, выиграв пару малозначительных турниров, исчезнуть навсегда и почти бесследно.

Многие уже перестали верить в хорошее. На нашем фирменном Кубке Кремля трибуны, раньше ломившиеся от зрителей, зияли пустотами. Знатоки твердили о полном окончательном закате. Намекали, что теннис, бывший в свое время чуть не правительственной игрой, потерял популярность, изжил себя и больше не вернется к нам победами в "Большом шлеме", Кубках Дэвиса и Федерации, Итоговом турнире АТП.

Но и в этом бурном потоке негатива слышался, никак не терялся голос капитана мужской сборной Шамиля Тарпищева. Сколько раз он объяснял нам про пики и спады. Доказывал, что ни одна страна мира не может постоянно и беспроигрышно лидировать, выигрывать все и вся. При нынешнем развитии этого вида спорта в России, где на корты выходят десятки тысяч юных, появление талантов неизбежно. Ведь и в женском теннисе, где наши девчонки доминировали еще несколько лет после провалов мужчин, тоже обозначилось явное отступление. Но временное, по словам Тарпищева, только временное, хотя первыми, по утверждению Шамиля Анвяровича, возглавляющего Федерацию тенниса России с 1999-го и днями на этот пост снова переизбранного, должны вернуться ребята. Спад завершается подъемом. А у нас сразу три горовосходителя - Карен Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублев, именно в таком порядке. И когда Карен слегка отдалился от первой мировой десятки, в нее ворвался Медведев.

Своей неистовостью он напоминает Сафина. Да, ломает на глазах публики дорогостоящий теннисный инвентарь и спорит с судьями. Но в отличие от бешено талантливого Марата каким-то чудом, Богом данной способностью сохраняет, несмотря ни на что, потрясающую концентрацию. При всех прочих практических равных именно она и мощнейшая подача даруют успех. Иногда кажется, что крики Медведева, его споры - это выпуск пара, без которого спортсмену не собраться, не настроиться на игру.

Даниил Медведев выработал свой железобетонный стиль, о который разбились надежды трех первых ракеток мира. Россиянин, верим, и сам станет лидером

Он пришел всерьез и надолго этот непростой парень, перебравшийся ради возможности играть в теннис почти круглогодично во Францию. Он ни на кого не похож. Быстро или относительно быстро выработал свой железобетонный стиль игры, о который разбились сейчас в Лондоне серб Джокович, испанец Надаль (Медведев выиграл у него в первый раз) и австриец Тим. Медведев, есть все основания верить, выбьется в первый номер мировой классификации.

Андрей Рублев близок к Даниилу по классу. Очень точный, сосредоточенный, интеллигентный. Может, иногда даже чересчур. Сказать, что это с годами пройдет? Нет, не хочется. Пусть будет таким же, как легендарный теннисный джентльмен швейцарец Федерер, радующий игрой и в свои далеко за тридцать.

Больше всего Шамиль Тарпищев жалеет, что из-за пандемии сорвался Кубок Дэвиса. По прогнозам капитана, проведшего со своими командами столько матчей на Кубок, что никому в мире его уже не догнать, Дэвис уже в этом году был к нам очень близко, почти в руках. Но случилась пандемия.

Подождем. Самое удивительное и нечасто в этом сугубо индивидуальном виде спорта случающееся: у трех российских первых номеров Медведева, Рублева и Хачанова удивительная психологическая совместимость. Тот, кто играл хотя бы в паре, понимает, что это значит для тенниса.

Ну а теперь слово Шамилю Тарпищеву - капитану, президенту ФТР, члену Международного олимпийского комитета от России.

Шамиль Анвярович, Медведев назвал эту победу лучшей в карьере не из-за титула, а из-за того, как он ее добился. Согласны?

Шамиль Тарпищев: Медведев играл великолепно всю неделю. В матче с Домиником Тимом он тоже показал очень хороший теннис, несмотря на неудачное начало (4:6, 7:6 (7:2), 6:4). В первом сете Даниил уступил нелогично, потому что имел преимущество. Но один гейм не задался. Психология матча так сложилась. Во всяком случае, Медведев не сломался, выдержал. Одержал большую победу. Спасибо ему за этот праздник для всех наших спортсменов, для всей России. В таком элитном виде спорта, как теннис, имиджевая составляющая огромнейшая. Медведев выиграл Итоговый турнир года. Двое россиян стоят в восьмерке лучших и еще один в топ-20. Все это говорит о том, что российский теннис сейчас на подъеме. Конечно, заслуга Дани еще и в том, как мне кажется, что он возмужал и показывает стабильный теннис. В принципе он подкрался к тому, чтобы быть первым в рейтинге.

Только два наших теннисиста смогли выиграть титул на Итоговом турнире ATP. В 2009 году это был Николай Давыденко, в 2020-м - Даниил Медведев

Такой вывод напрашивается, когда четвертая ракетка мира обыгрывает трех лидеров мирового рейтинга на одном турнире…

Шамиль Тарпищев: Причем уверенно обыгрывает. В группе Медведев не отдал ни одного сета, в том числе Джоковичу. Одержал первую победу над Надалем, который был для него неудобным соперником. Ну и финал против Тима был драматичный, но волевой.

Вы сами не раз делали акцент на психологию, анализируя выступления Медведева. Удивительно, но, уступив и Надалю, и Тиму первый сет, он оставался невозмутимым и уверенным. Как ему это удавалось?

Шамиль Тарпищев: Во-первых, Даня вырос в тактическом плане. Практически во всех матчах он играл от себя в свой любимый теннис. А соперники вынуждены были подстраиваться под его манеру. Например, если говорить о тактике, Джокович в этом аспекте считается одним из лучших, если не лучшим. Он веером играет по всему корту. Но даже Джокович через 40 минут игры уже не знал, что сделать, потому что и в длинных розыгрышах, и в коротких, и в средних преимущество имел наш теннисист. Новак начал менять, рвать игру. Тут у него пошли ошибки, и он потерпел поражение. То есть именно с позиции умного тенниса Даня действовал восхитительно. Поэтому мы и увидели зрелищный теннис. Зверева, Джоковича, Надаля и Тима он заставил искать другие пути к победе. Никто из них не преуспел. А у Медведева получалось. Он искал, находил и шел дальше. Это уверенность в себе и стабильная нервная система. А помните все эти скандалы на US Open?! Кроме того, по функциональной подготовке Даниил реально был сильнейшим. В физическом плане он выдержал весь турнир без перепадов.

Медведев искренне радовался, когда узнал, что его матч комментировал Николай Давыденко. Они душевно пообщались в эфире Eurosport. Но на корте у Даниила вообще не было эмоций от победы. Почему так?

Шамиль Тарпищев: Здесь надо учесть, что он сильнейший среди равных. Не будем также забывать, что на трибунах отсутствовали зрители. Когда тебя поддерживает весь стадион, болеет за или против, это создает дополнительный эмоциональный фон, придает импульс. А когда зрителей нет, абсолютно другая аура на корте. К этому еще надо привыкнуть. Вот он и держал все эмоции в себе. В каком-то смысле, не имея внешнего раздражителя, самому по себе радоваться, какой-то нонсенс. Поэтому поведение Медведева объяснимо. Были бы зрители, эмоции были бы совсем другими.

1,5 миллиона долларов получит Даниил ­Медведев за победу на Итоговом турнире ATP. Кроме того, он заработал максимальное количество рейтинговых очков - 1500

Похоже, у Медведева будет достаточно времени, чтобы отдохнуть и насладиться победой. Судя по всему, старт нового сезона в Австралии откладывается?

Шамиль Тарпищев: Australian Open точно состоится, но время проведения турнира будут переносить на более поздние даты - возможно, до месяца (турнир был намечен на 18-31 января 2021 года. - "РГ"). Однако сами организаторы пока не знают, как поменяются сроки.

А что касается Медведева, то наслаждаться победой можно целый год. Но сейчас уже другие задачи стоят перед ним. Он набрал очки на "Мастерсе" в Париже и на Итоговом турнире. Надо думать о том, чтобы выигрывать "Большие шлемы" и биться за первое место мирового рейтинга. Думаю, не далек тот час, когда все это придет.