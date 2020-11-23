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23.11.2020 17:24
Рубрика: Власть

Для незаконных спонсоров митингов предложены штрафы до 200 тысяч рублей

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуму внесен законопроект о штрафах до 200 тысяч рублей за нарушения при финансировании митингов в России. Кабмин поддержал документ при условии доработки. Инициатором поправок в КоАП выступил депутат от "Единой России" Дмитрий Вяткин.

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Согласно предлагаемым изменениям, наказывать предлагается за перечисление денежных средств или передачу имущества в целях организации публичного мероприятия - в том случае, если спонсор митинга не вправе это делать. Это влечет наложение административного штрафа на физических лиц размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Кроме того, предложено наказание для организаторов, которые берут незаконную спонсорскую помощь или не отчитываются по установленной форме. А именно - за нарушение порядка сбора и расходования средств на организацию и проведение публичного мероприятия, а также за несвоевременное представление отчета о расходах на митинг либо его представление в неполном объеме или в искаженном виде. Такие нарушения чреваты штрафом для граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательными работами на срок до 40 часов, для должностных лиц - от 200 до 40 тысяч рублей, для юрлиц - от 70 до 200 тысяч рублей.

Кабмин в своем отзыве сообщил, что поддерживает проект при условии ряда уточнений.

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Этот законопроект стал продолжением другого, который ранее внес тот же автор. На прошлой неделе Дмитрий Вяткин предложил поправки о запрете финансировать публичные мероприятия - митинги и демонстрации - из иностранных источников, а также анонимно. Инициатива предполагает, что деньги на проведение массового мероприятия должны будут аккумулироваться на специальном счете, и финансирование акции из других источников будет незаконным. Все жертвователи должны будут указать подробные данные о себе при переводе: граждане - номер паспорта, а юрлица - ИНН и дату регистрации. После мероприятия организатору нужно будет отчитаться о расходовании средств на массовую акцию тому органу исполнительной власти, который согласовал ее проведение.

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