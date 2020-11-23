Два человека погибли во время нападения неизвестного с ножом в Сан-Хосе

Два человека погибли, еще несколько получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом в баптистской церкви города Сан-Хосе в Калифорнии. Как передает NBC, инцидент произошел в воскресенье вечером.

Отмечается, что в то время в церкви не проводилась служба, однако в ее помещениях находилось много бездомных, спасавшихся от холода.

"Мы скорбим с семьями двух местных жителей, которые скончались от ножевых ранений во время нападения в баптистской церкви", - написал мэр города Сэм Ликкардо в Twitter. Он также отметил, что полиция уже арестовала подозреваемого, однако затем стражи порядка опровергли эту информацию. Расследование продолжается.