Прототип нового отечественного двигателя для легких самолетов создан на основе мотора автомобиля "Аурус", рассказали "Российской газете" в Центральном институте авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова. Это поможет быстрее наладить массовый выпуск самолетов для малой авиации в России.

Двигатель "Ауруса" (из семейства автомобилей представительского и высшего класса, ранее известного под проектными обозначениями "Единая модульная платформа" и "Кортеж") - лучший и самый мощный мотор, производимый в России, он идеально подходил для трансформации в авиационный вариант, пояснил генеральный директор ЦИАМ Михаил Гордин. Проект "Адаптация" стартовал в 2018 году. Сейчас уже создан так называемый демонстратор нового отечественного авиадвигателя - АПД-500. Он проходит испытания в термобарокамере, где имитируются климатические условия на высоте полета. "Были переделаны практически все системы, обеспечивающие безопасную работу двигателя в полете: системы зажигания, топливопитания и управления стали дублированными, масляная система с "сухим" картером обеспечивает эволюции летательного аппарата", - рассказывает Гордин.

Мощность автомобильного мотора - 600 лошадиных сил. В авиадвигателе ее понизили до 500 лошадиных сил, чтобы двигатель мог надежно работать на авиационных режимах. Был решен ряд конструктивных задач. Сложнее всего оказалось увеличить ресурс двигателя, поскольку автомобильный мотор использует только 30% от общей мощности, а авиационный - 70-80%.

У варианта адаптации есть несколько плюсов. Во-первых, все права на производство мотора принадлежат России. Во-вторых, этот двигатель дешевле иностранных автомоторов, которые можно было бы использовать в качестве базы для создания авиадвигателя. В-третьих, адаптация автомоторов в авиационный вариант в целом выгоднее, чем создание поршневых авиадвигателей с нуля, перечисляет Гордин.

По предварительным расчетам независимой организации, в случае серийного вывуска 50 авиадвигателей в год стоимость одного агрегата составит около семи миллионов рублей в ценах 2020 года, пояснили в ЦИАМ.

Решение вопроса с двигателями позволит всей отрасли малой авиации вновь начать развиваться, считает Гордин. В институте прогнозируют, что это произойдет через четыре-пять лет при достаточном финансировании разработок и заинтересованности рынка в отечественных самолетах малой авиации.

Двигатель подойдет для сельхоз­самолетов, самолетов малой авиации и самолетов местных авиалиний

Пока в России для создания новых и модернизации действующих легких самолетов используют импортные авиамоторы. В минпромторге отметили, что опытно конструкторские работы по созданию и модернизации поршневых и газотурбинных авиадвигателей, наиболее востребованных на легких воздушных судах, необходимы для разработки новых самолетов.

Адаптированный авиадвигатель подойдет для сельхозсамолетов, самолетов малой авиации, которые перевозят грузы до одной тонны, учебно-тренировочных судов и самолетов местных авиалиний. Потому конструкторы уверены в спросе на новый мотор.

"Когда-то в стране был огромный парк самолетов Ан-2, но сейчас он сильно сократился и близок к исчерпанию своих возможностей", - говорит главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ "Высшая школа экономики" Федор Борисов. При этом, по сути, есть два рынка малых самолетов. Сверхлегкими самолетами на несколько мест управляют частные пилоты. Такие машины могут выполнять авиационные работы или использоваться для обучения пилотов. Есть также местные авиалинии, где летают малые самолеты на 9-12 мест, управляют ими штатные пилоты, поясняет Борисов. Востребованы любые малые самолеты, замечает он.

На рынке местных пассажирских перевозок сложился огромным дефицит воздушных судов. Сверхлегкие суда также будут нужны особенно с учетом изменений в законодательстве. Таким самолетам разрешили выполнять авиационные работы, скажем, обрабатывать поля, выслеживать косяки рыбы или перевозить персонал заказчиков, например, медработников в труднодоступные районы. Изменения вступят в силу уже с начала 2021 года. Авиационные работы очень востребованы в труднодоступных, удаленных территориях, замечает руководитель портала "Авиация России" Андрей Величко.

Разработкой новых малых самолетов в России занимаются сразу несколько предприятий, говорят в минпромторге. Например, легкий многоцелевой самолет "Байкал" призван заменить Ан-2 и его аналоги, то есть стать массовым недорогим самолетом для пассажирских и грузовых перевозок на местных воздушных линиях. Запуск в серийное производство установочной партии самолетов типа "Байкал" намечен на 2022 год. Возможности разработчиков при создании новых или модернизации существующих самолетов и вертолетов расширятся, если на рынке будут современные отечественные авиадвигатели, заметили в минпромторге.

В ЦИАМ считают, что появление на рынке нового надежного авиадвигателя не только подтолкнет разработчиков летательных аппаратов к созданию новых моделей, но и позволит заменять моторы на существующих самолетах типа Як-18Т, Як-52.