Джонсон объявил о завершении 2 декабря карантина в Англии

Национальный карантин в Англии завершится 2 декабря, а ему на смену вернется почти такая же трехступенчатая система локальных ограничительных мер, что действовала в октябре. Об этом, как сообщает The Times, объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в парламенте Соединенного Королевства.

По словам главы правительства, уже 3 декабря откроются непродовольственные магазины, спортзалы, спортцентры и парикмахерские, люди смогут встречаться друг с другом, но не более чем по шесть человек. Также будет снято ограничение на работу пабов и ресторанов до 22.00, посетители смогут посидеть в них еще один час.

Впрочем, так произойдет не везде, в части районов будет действовать максимальный уровень, очень похожий на карантин. В этом случаев закрытыми останутся все развлекательные заведения.

Детали по районам Джонсон раскроет в четверг.

Предложенные правила уже подверглись критике со стороны предпринимателей, они считают, что эти меры помешают восстановлению экономики.