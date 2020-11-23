Эксперты оценили реализацию программ Союзного государства за 2019 год

Показатели программ Союзного государства, а также задачи, определенные проектами и мероприятиями обеих стран в целом по итогам 2019 года выполнены, констатируется в документе, который подготовлен Счетной палатой РФ и Комитетом госконтроля Беларуси.

Правда, в заключение экспертов, составленном на отчет Совета министров СГ, сообщается также, что объем неиспользованных ассигнований в бюджете Союзного государства в 2019 году вырос в 2,3 раза по сравнению с 2018 годом и составил 112,85 млн российских рублей.

Проверка Счетной палаты подтвердила и итоговые показатели отчета Совета министров об исполнении бюджета Союзного государства за 2019 год по доходам и расходам.

Что касается неисполнения бюджета по расходам в полном объеме, говорится в документе, который цитирует ТАСС, то это в основном обусловлено экономией по результатам проведенных закупочных процедур.

С другой стороны, эксперты обратили внимание на тот факт, что "до настоящего времени статус активов, созданных и (или) приобретенных за счет средств бюджета Союзного государства, остается неопределенным. Нормативно-правовая база по их оценке, учету и управлению не разработана. Механизм определения долей сторон в создаваемом имуществе либо в объектах промышленной и интеллектуальной собственности не унифицирован".

Кроме того, указали в ведомстве, остается нерешенным и вопрос о создании единой системы учета имущества, созданного или приобретенного в результате реализации программ, проектов и мероприятий Союзного государства.