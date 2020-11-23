Эксперты прогнозируют дефолт десятков российских банков из-за пандемии

"До 35 кредитных организаций (9,3 процента расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска", - цитирует обзор РИА Новости. По мнению аналитиков, для восстановления прибыли банков потребуется не менее года.

Эксперты отмечают, что пока нет признаков улучшения среднего значения качества по банковскому сектору. Сейчас запас прочности кредитных организаций остается в рискованном положении.

В предыдущем отчете на 1 августа 2020 года аналитики "Эксперт РА" отмечали, что до 36 кредитных организаций на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска. "До конца 2020 года наиболее вероятна дальнейшая стагнация индекса здоровья банковского сектора", - говорилось в обзоре. Агентство также прогнозировало ускорение отзыва лицензий у российских кредитных организаций Банком России.

В 2018 году Центробанк отозвал лицензии у 57 кредитных организаций, в 2019 году таких кредитно-финансовых организаций было 28. В третьем квартале 2020 года ЦБ было отозвано три лицензии. Кроме того, еще шесть лицензий было отозвано по решению акционеров.