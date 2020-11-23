Фигурное катание бьет рекорды популярности: за два дня 34 миллиона телезрителей

В Москве успешно завершился этап серии ИСУ Гран-При "Кубок Ростелеком". Эти состязания были показаны по Первому каналу.

Великолепные выступления спортсменов, комплементарные комментарии профессионалов фигурного катания, прекрасно организованные трансляции - все это привлекло к экранам множество телезрителей. 34 (!) миллиона посмотрели "Кубок Ростелекома" только за пятницу и субботу. А сколько еще любителей фигурного катания наблюдали за воскресными показательными выступлениями.

Интересно, какой же будет телеаудитория на чемпионате России, который пройдет в Челябинске 22 - 27 декабря на ледовой арене "Трактор"?