В последнем матче 15-го тура чемпионата России встречались одни из аутсайдеров турнира - "Уфа" и "Химки". Победу одержала команда из Подмосковья (2:1).

У обоих клубов относительно недавно сменились тренеры. Но если "Химкам" рокировка на скамейке принесла пользу (четыре победы в семи играх при Игоре Черевченко), то уфимцы с назначением Рашида Рахимова так и не прибавили.

К экватору чемпионата "Уфа" подошла на последнем месте с семью очками в активе. Единственную победу клуб одержал еще при Вадиме Евсееве - в матче второго тура против тульского "Арсенала". Что касается "Химок", то команда из Подмосковья покинула зону вылета и поднялась уже на 12-е место, имея в своем активе 15 набранных очков.

Добавим, что лидирует в Премьер-лиге ЦСКА (32 очков), далее идут "Зенит" (31) и "Спартак" (29).