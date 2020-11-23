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23.11.2020 22:08
Рубрика: Спорт

Вне зоны вылета

ФК "Химки" поднялся на 12-е место в чемпионате
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 264(8318)
В последнем матче 15-го тура чемпионата России встречались одни из аутсайдеров турнира - "Уфа" и "Химки". Победу одержала команда из Подмосковья (2:1).

У обоих клубов относительно недавно сменились тренеры. Но если "Химкам" рокировка на скамейке принесла пользу (четыре победы в семи играх при Игоре Черевченко), то уфимцы с назначением Рашида Рахимова так и не прибавили.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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К экватору чемпионата "Уфа" подошла на последнем месте с семью очками в активе. Единственную победу клуб одержал еще при Вадиме Евсееве - в матче второго тура против тульского "Арсенала". Что касается "Химок", то команда из Подмосковья покинула зону вылета и поднялась уже на 12-е место, имея в своем активе 15 набранных очков.

Добавим, что лидирует в Премьер-лиге ЦСКА (32 очков), далее идут "Зенит" (31) и "Спартак" (29).

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Уфа" Спортивные организации Футбольные клубы ФК "Химки" Чемпионат России по футболу 2020/2021

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