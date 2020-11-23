Гай Германика снимет сериал "Мерзлая земля" с американской платформой

Проект "Мерзлая земля" режиссера Валерии Гай Германики станет первым в истории российским сериалом, произведенным совместно с американской онлайн-платформой. Сюжет основан на реальных событиях, описанных в журналистском расследовании Таисии Бекбулатовой "Дорога в Аскиз", которое было опубликовано в 2019 году.

В основе сюжета лежит реальная история маньяка Дмитрия Лебедя - таксиста из Абакана, которого в 2019 году признали виновным в серии убийств и изнасилований. В сериале все имена участников и место действия будут изменены. Главное, что отличает "Мерзлую землю" от многочисленных сериалов, посвященных серийным убийцам - это непривычная точка зрения на историю, которая позволяет ей выйти за рамки традиционного жанра.

"Мы увидим эту историю не глазами следователей, не жертв и даже не самого убийцы, а глазами женщины, любящей преступника и не допускающей мысли о его виновности", - комментирует продюсер Александр Роднянский.

Сама Валерия Гай Германика отмечает, что погружаясь в эту историю, поняла - тема будущего сериала абсолютно ее. "Как автор, я давно занимаюсь драмой человеческих отношений на грани", - отмечает режиссер.

Сериал будет создан в партнерстве с американской онлайн-платформой Topic. Впервые "Мерзлая земля" (английское название - Frozen Land) была представлена в марте 2020 года на главном питчинге сериальных проектов Series Mania и стал единственным российским участником в этом году. Съемки запланированы на весну 2021 года.