Генерал МВД получил 8 лет колонии

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего начальника экспертно-криминалистического центра МВД России, генерала Петра Гришина к восьми годам колонии общего режима.

Его, а также еще двух фигурантов дела - полковника Олега Мазура и бизнесмена Сергея Нарутова признали виновными в особо крупном мошенничестве.

Кроме того, как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мещанского суда, Гришину был назначен штраф в 1.5 млн. рублей и он лишен звания генерал-лейтенант полиции.

Олег Мазур также был лишен звания полковник полиции, он получил 7 лет колонии и штраф в 1 млн. 300 тысяч рублей. Такой же срок и штраф получил и предприниматель Сергей Нарутов. Также суд удовлетворил гражданский иск и солидарно взыскал со всех троих осужденных в пользу МВД России - почти 62,5 млн рублей.

По данным следствия, фигуранты дела при закупках криминалистического оборудования для региональных экспертных подразделений МВД завысили его стоимость более чем на 80 млн рублей. Эти деньги выводились через подконтрольные бизнесмену Нарутову компании.

Однако все трое вину в хищении отрицали.