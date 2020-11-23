Новости

В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 23:26
Генерал МВД получил 8 лет колонии 22:13
Путин наградил медиков и благотворителей 21:43
Путин наградил Смехова и Шукшину 21:34
Путин наградил ветерана за помощь семьям погибших от COVID-19 врачей 21:14
Количество онлайн-сервисов "Одного окна" для экспорта увеличат до 28 20:42
Нападающий "Спартака" Соболев прооперирован в Риме 20:05
Джонсон объявил о завершении 2 декабря карантина в Англии 20:01
Как подарок на Новый год. Geely назвала дату старта продаж Tugella 19:41
Глава отдела МВД в Дагестане арестован по подозрению в подготовке теракта 19:11
Представлена интерактивная карта российской гуманитарной помощи в мире 19:10
Сарик Андреасян создаст свою киношколу 18:58
Российский миротворец получил ранение при взрыве мины в Карабахе 18:53
Путин посетит Саров 18:47
В Волгограде осудили поджигателей губернаторского дома 18:38
"Изувечен в драке": появились подробности инцидента с Прилучным 18:36
На Тамани обнаружено уникальное древнетюркское изваяние 17:50
Попова назвала регионы с высоким распространением коронавируса 17:49
Старые отчетности по страховым взносам теперь можно закрыть через МФЦ 17:43
Житель Мурманска нашел у моря огромную кость неизвестного животного 17:42
Гонконг нашел способ гарантировать больным коронавирусом стабильный доход 17:40
В МЧС предупредили об опасностях обледенения судов 17:38
Президент Болгарии открыл в Дубне конференцию по ядерным исследованиям 17:34
Роскомнадзор возбудил дело против Google из-за запрещенных сайтов 17:33
Бригады медиков федерального уровня помогут еще 5 регионам в борьбе с COVID-19 17:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
23.11.2020 22:13
Рубрика: Происшествия

Генерал МВД получил 8 лет колонии

Текст: Иван Егоров
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего начальника экспертно-криминалистического центра МВД России, генерала Петра Гришина к восьми годам колонии общего режима.

Фото: РИА Новости
Глава отдела МВД в Дагестане арестован по подозрению в подготовке теракта

Его, а также еще двух фигурантов дела - полковника Олега Мазура и бизнесмена Сергея Нарутова признали виновными в особо крупном мошенничестве.

Кроме того, как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мещанского суда, Гришину был назначен штраф в 1.5 млн. рублей и он лишен звания генерал-лейтенант полиции.

Олег Мазур также был лишен звания полковник полиции, он получил 7 лет колонии и штраф в 1 млн. 300 тысяч рублей. Такой же срок и штраф получил и предприниматель Сергей Нарутов. Также суд удовлетворил гражданский иск и солидарно взыскал со всех троих осужденных в пользу МВД России - почти 62,5 млн рублей.

По данным следствия, фигуранты дела при закупках криминалистического оборудования для региональных экспертных подразделений МВД завысили его стоимость более чем на 80 млн рублей. Эти деньги выводились через подконтрольные бизнесмену Нарутову компании.

Однако все трое вину в хищении отрицали.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Правосудие Тюрьмы

Главное сегодня

Мишустин распределил 80 млрд между 39 регионами
Правительство не планирует вводить новые ограничения из-за COVID-19
Путин подписал закон о повышении НДФЛ на доходы свыше 5 миллионов рублей
Российский миротворец получил ранение при взрыве мины в Карабахе
Попова назвала регионы с высоким распространением коронавируса
Как мошенники оплачивают покупки украденными банковскими картами
Что изменилось в работе службы судебных приставов