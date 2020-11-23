Главам государств ЕАЭС представят проект стратегии развития интеграции

Проект стратегических направлений развития интеграции на ближайшие пять лет одобрен 23 ноября Советом Евразийской экономической комиссии для его представления главам государств этого международного союза, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

В частности, стало известно, что в проект стратегии-2025 включено предложение Кыргызстана о "проработке вопроса внедрения механизмов и программ обусловленного целевого финансирования для развития догоняющих экономик регионов государств - членов ЕАЭС в рамках действующих институтов развития, в том числе путем дополнения имеющихся подходов в финансировании".

Стоит добавить, что ранее главы пяти государств международной организации региональной экономической интеграции уже в целом одобрили проект этого документа и поручили ЕЭК совместно со всеми заинтересованными сторонами его доработать. "После этого было представлено для рассмотрения еще 36 позиций, по итогам работы большая часть разногласий снята", - добавил источник в ЕЭК.