Экономика
23.11.2020 20:56
Текст: Юрий Сизов

Главам государств ЕАЭС представят проект стратегии развития интеграции

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Проект стратегических направлений развития интеграции на ближайшие пять лет одобрен 23 ноября Советом Евразийской экономической комиссии для его представления главам государств этого международного союза, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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В частности, стало известно, что в проект стратегии-2025 включено предложение Кыргызстана о "проработке вопроса внедрения механизмов и программ обусловленного целевого финансирования для развития догоняющих экономик регионов государств - членов ЕАЭС в рамках действующих институтов развития, в том числе путем дополнения имеющихся подходов в финансировании".

Стоит добавить, что ранее главы пяти государств международной организации региональной экономической интеграции уже в целом одобрили проект этого документа и поручили ЕЭК совместно со всеми заинтересованными сторонами его доработать. "После этого было представлено для рассмотрения еще 36 позиций, по итогам работы большая часть разногласий снята", - добавил источник в ЕЭК.

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