Гонконг нашел способ гарантировать больным коронавирусом стабильный доход

Власти Гонконга намерены выплачивать тем, у кого окажется положительный анализ на коронавирус, 5000 гонконгских долларов (645 долларов США). Об этом заявила 23 ноября секретарь по вопросам здоровья и продовольствия специального административного района Софья Чан.

Выплата будет разовой, но, как надеются власти, она даст населению мегаполиса стимул проверяться на COVID-19, не боясь потерять доход, если инфекция будет обнаружена.

В Гонконге в настоящее время отмечается рост числа выявленных случаев инфицирования коронавирусом, с 4 человек 17 ноября до 68 человек 22 ноября. Всего госпитализированы 224 зараженных, 8 из них находятся в критическом состоянии. За все время пандемии заболевание найдено у 5 702 лиц, выздоровели 5 267, скончались 108 пациентов.