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Google Chrome будет потреблять меньше оперативной памяти в Windows 10

Текст:   Виктория Чернышева
23.11.2020,  
18:12
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Google работает над улучшением в работе своего браузера на Windows 10.

Недавно компания выпустила новую версию Chrome 87, которая получила солидный прирост производительности. Однако браузер по-прежнему потребляет большой объем оперативной памяти.

Как уточняет портал Windowslatest, инженеры Google работают над PartitionAlloc FastMalloc - это функция, которая позволит удержать уровень использования активной памяти на 10% для определенных процессов. Таким образом, Chrome должен потреблять меньше ресурсов и стать более производительным.

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Изначально разработчики планировали использовать новую функцию Segment Heap для Windows 10. Она уже помогла снизить на 27% объем потребляемой памяти в браузере Edge на базе Chromium.

Однако Google полностью отказался от Segment Heap - оказалось, что Microsoft не смогла реализовать возможность контроля способов организации динамической памяти компьютера. А это снижает производительность процессов.

По имеющимся данным, функция PartitionAlloc FastMalloc в новейшую версию веб-браузера Chrome Canary. Пользователям она станет доступна в следующем году.

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