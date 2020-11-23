Google Chrome будет потреблять меньше оперативной памяти в Windows 10

Google работает над улучшением в работе своего браузера на Windows 10.

Недавно компания выпустила новую версию Chrome 87, которая получила солидный прирост производительности. Однако браузер по-прежнему потребляет большой объем оперативной памяти.

Как уточняет портал Windowslatest, инженеры Google работают над PartitionAlloc FastMalloc - это функция, которая позволит удержать уровень использования активной памяти на 10% для определенных процессов. Таким образом, Chrome должен потреблять меньше ресурсов и стать более производительным.

Изначально разработчики планировали использовать новую функцию Segment Heap для Windows 10. Она уже помогла снизить на 27% объем потребляемой памяти в браузере Edge на базе Chromium.

Однако Google полностью отказался от Segment Heap - оказалось, что Microsoft не смогла реализовать возможность контроля способов организации динамической памяти компьютера. А это снижает производительность процессов.

По имеющимся данным, функция PartitionAlloc FastMalloc в новейшую версию веб-браузера Chrome Canary. Пользователям она станет доступна в следующем году.