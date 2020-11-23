В ближайшие годы Россия будет активно внедрять технологии искусственного интеллекта (ИИ) во всех основных сферах жизни, включая здравоохранение, транспорт, образование, безопасность, бизнес и производство. Пока это направление развивают в основном крупные компании, но благодаря поддержке государства скоро к сегменту смогут подключиться и небольшие участники рынка.

Развитие технологий ИИ сегодня является одной из приоритетных задач в рамках построения цифровой экономики для большинства стран, и Россия здесь не стала исключением. У нас уже действует Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года, а в конце августа этого года по поручению президента были утверждены концепция регулирования ИИ и робототехники и федеральный проект в этой сфере, оценивающийся в 36,3 миллиарда рублей до 2024 года. Для реализации проекта 22,5 миллиарда рублей планируется привлечь из нацпрограммы "Цифровая экономика", 6,91 миллиарда рублей - из программы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности", еще 6,9 миллиарда рублей составят частные инвестиции. Реализация стратегии, по оценкам ее разработчиков, является необходимым условием лидерства России в области внедрения ИИ и, как следствие, технологической независимости и конкурентоспособности нашей страны.

В число основных задач федерального проекта "Искусственный интеллект" вошли поддержка научных исследований, создание комплексной системы правового регулирования, разработка и развитие программного обеспечения, повышение доступности и качества данных, увеличение доступности аппаратного обеспечения, рост обеспеченности квалифицированными кадрами, а также повышение уровня информированности населения.

Проект разделен на несколько блоков, за координацию которых отвечает в части развития экосистем ИИ минэкономразвития, в части внедрения ИИ и сбора данных - минцифры. За блок по разработке отечественных аппаратных комплексов и чипов отвечает минпромторг.

Как поясняла ранее замглавы минэкономразвития Оксана Тарасенко, разработчики проекта сосредоточились на тех нишах, которые менее привлекательны для рыночных игроков, а именно - образование, кадры, разработки и поддержка стартапов на ранних стадиях. Также предусмотрены гранты малому бизнесу и проведение хакатонов при участии лидеров рынка.

В частности, фонд "Сколково" на пилотные проекты по использованию ИИ в приоритетных отраслях выделит 5,3 миллиарда рублей и еще 5 миллиардов должен привлечь из внебюджетных источников. На поддержку исследовательских центров власти планируют направить 5,7 миллиарда рублей, а создание акселератора и гранты малым компаниям на разработку и коммерциализацию проектов с применением ИИ обойдутся в 7 миллиардов рублей. Также планируется создать конкурентоспособные аппаратно-программные комплексы для ИИ за 6 миллиардов рублей. АНО "Университет 20.35" в рамках федпроекта проведет ряд мероприятий по разработке школьниками и студентами проектов с применением искусственного интеллекта.

На поддержку исследовательских центров власти планируют направить 5,7 миллиарда рублей

В рамках федерального проекта запланировано внедрение искусственного интеллекта в ряд отраслей, например в медицинские организации, где он должен помочь врачам прогнозировать состояние пациента на основе уже имеющихся данных, диагностировать заболевания, составлять и оптимизировать план лечения. Для достижения этих задач уже к 2024 году не менее чем в 20 государственных медицинских организациях должны быть внедрены информационные системы с применением технологий ИИ, а две тысячи медицинских работников должны пройти обучение по работе с большими данными.

В сельском хозяйстве ИИ будет внедряться для контроля целевого использования земель, прогнозирования урожайности и оценки состояния посевов. К 2024 году доля сельхозполей, где применяются инструменты точного земледелия, и ферм, в которых проводят мониторинг и анализ поведения и здоровья скота с использованием ИИ, должна составить 25 процентов. С помощью ИИ, например, Россельхознадзору предлагается дешифровывать снимки из космоса для сокращения числа нарушений земельного законодательства, незаконной разработки карьеров и загрязнения территорий.

Запланировано активное внедрение ИИ и в транспортной отрасли, например внедрение беспилотников в качестве подвижных постов транспортной безопасности. К 2024 году общее число таких подвижных постов должно составить не менее 5 тысяч. Также запланировано внедрение в управление объектами транспортной инфраструктуры систем, использующих анализ биометрических данных.

Не обойдутся без внедрения искусственного интеллекта также предприятия топливно-энергетического комплекса, обрабатывающей промышленности, госкомпании. Для внедрения ИИ в различные сферы предполагается активная работа по внесению изменений в законодательство. Очевидно, что с каждым годом искусственному интеллекту будет передаваться решение все большего числа задач. Как заявлял в октябре на совещании по реализации федеральных проектов замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, "речь идет о создании надежной системы защиты людей, бизнеса, государства от различных информационных угроз, включая кибермошенничество". "Задача государства - создать многоуровневую систему поддержки в этой области, начиная от научных разработок и заканчивая их масштабным внедрением", - отметил он.

По итогам 2019 года российские компании инвестировали в развитие ИИ 172,5 миллиона долларов, из которых почти половина расходов пришлась на серверное оборудование, оценивали ранее аналитики IDC. В число основных участников рынка, развивающих это направление в России, входят Сбербанк, "Газпром нефть", "Яндекс", Mail.ru Group и Российский фонд прямых инвестиций. В ноябре прошлого года они подписали соглашение о создании альянса в сфере ИИ, который будет продвигать за рубежом российские разработки в этой сфере и помогать решать отраслевые проблемы, включая нехватку кадров.

Для коммерческих компаний внедрение ИИ может принести выгоду пока только в долгосрочной перспективе. Так, недавно аналитики BCG и MIT Sloan Management Review пришли к выводу, что лишь 10 процентам компаний пока удается извлекать существенные финансовые выгоды из внедрения ИИ в рабочие процессы. Основными критериями для успеха в этой области они назвали готовность взаимного обучения между ИИ и людьми.