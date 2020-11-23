Guardian: Украинские экстремисты финансируют неонацистские группы в Британии

Сеть, которая включает более 40 неонацистских пабликов, предлагает товары, в том числе символы нацистов и наклейки, восхваляющие Кайла Риттенхауса, подростка, находящегося под следствием за расстрел двух протестующих участников движения Black Lives Matter в Висконсине в августе.
По данным лондонского Центра противодействия цифровой ненависти (CCDH), продажи этих продуктов в соцсетях финансируют два неонацистских экстремистских движения, действующих на Украине: батальон "Азов" и неонацистская группировки "Мизантропик дивижн" (обе организации запрещены в РФ - Ред.). Как сообщает Guardian, ряд британских ультраправых активистов были завербованы батальоном "Азов" для участия в конфликте на Украине. На днях британский студент предстает перед судом по обвинению в 12 террористических преступлениях после того, как полиция обнаружила у него экстремистские материалы, включая одежду и флаги с символикой "Мизантропик дивижн".
Батальон "Азов" и "Мизантропик дивижн", отмечают аналитики центра, пытаются экспортировать свою идеологию на Запад. Guardian также сообщает о связях между последним и их "единомышленниками", такими как запрещенная в РФ британская террористическая организация National Action. По данным "Центра Суфан", аналитической организации по борьбе с терроризмом, десять боевиков из Великобритании были завербованы и воевали в рядах батальона "Азов", который использует дорогие пропагандистские видеоролики в манере экстремистских группировок, таких как "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в РФ - Ред.). Батальон "Азов", неонацистское военизированное формирование, также принимал в свои ряды членов движения Rise Above Movement, крайне правой американской группировки.
В целом, как отмечает издание, сеть сторонников превосходства белых с более чем 80 тысячами последователей и связями с крайне правыми в Великобритании, размещается и активно ведет работу в Facebook и Instagram, что ставит вопросы о выполнении крупнейшей в мире социальной сети новых требований по борьбе с экстремизмом.
Раскрытие информации происходит в то время, когда Facebook, находящийся под пристальным вниманием американского конгресса по поводу исполнения политики по борьбе со злоупотреблениями в интернете, пытается доказать, что "борется с языком ненависти и экстремизмом". Однако в отчете, соавтором которого является "Коалиция за более безопасную сеть", говорится, что компания впервые была предупреждена о неонацистской сети два года назад, и с тех пор ее активность не только не была нейтрализована, но она значительно выросла в указанной соцсети.
"Руководство Facebook поставило под угрозу общественную безопасность, позволив неонацистам финансировать свою деятельность через Facebook и Instagram. Facebook впервые сообщили об этой проблеме два года назад, но они не предприняли никаких действий", - заявил Имран Ахмед, исполнительный директор CCDH.
Примечательно также, что ранее на Украине была вскрыта связь между модераторами украинского сегмента Facebook и неонацистами. Так, "менеджером по публичной политике" соцсети на Украине является некая Катерина Крук - активистка националистической партии "Свобода", стипендиатка фонда Сороса, подруга убийц Олеся Бузины, покровительница "Азова" и прочих местных неонацистских организаций в СМИ.