Социальная сеть Facebook стала площадкой для неонацистских групп в Великобритании, сообщает Guardian. Технологический гигант подвергся критике за бездействие после того, как два года назад ему сообщили об экстремистской деятельности на его платформе.

Сеть, которая включает более 40 неонацистских пабликов, предлагает товары, в том числе символы нацистов и наклейки, восхваляющие Кайла Риттенхауса, подростка, находящегося под следствием за расстрел двух протестующих участников движения Black Lives Matter в Висконсине в августе.

По данным лондонского Центра противодействия цифровой ненависти (CCDH), продажи этих продуктов в соцсетях финансируют два неонацистских экстремистских движения, действующих на Украине: батальон "Азов" и неонацистская группировки "Мизантропик дивижн" (обе организации запрещены в РФ - Ред.). Как сообщает Guardian, ряд британских ультраправых активистов были завербованы батальоном "Азов" для участия в конфликте на Украине. На днях британский студент предстает перед судом по обвинению в 12 террористических преступлениях после того, как полиция обнаружила у него экстремистские материалы, включая одежду и флаги с символикой "Мизантропик дивижн".

Батальон "Азов" и "Мизантропик дивижн", отмечают аналитики центра, пытаются экспортировать свою идеологию на Запад. Guardian также сообщает о связях между последним и их "единомышленниками", такими как запрещенная в РФ британская террористическая организация National Action. По данным "Центра Суфан", аналитической организации по борьбе с терроризмом, десять боевиков из Великобритании были завербованы и воевали в рядах батальона "Азов", который использует дорогие пропагандистские видеоролики в манере экстремистских группировок, таких как "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в РФ - Ред.). Батальон "Азов", неонацистское военизированное формирование, также принимал в свои ряды членов движения Rise Above Movement, крайне правой американской группировки.

В целом, как отмечает издание, сеть сторонников превосходства белых с более чем 80 тысячами последователей и связями с крайне правыми в Великобритании, размещается и активно ведет работу в Facebook и Instagram, что ставит вопросы о выполнении крупнейшей в мире социальной сети новых требований по борьбе с экстремизмом.

Раскрытие информации происходит в то время, когда Facebook, находящийся под пристальным вниманием американского конгресса по поводу исполнения политики по борьбе со злоупотреблениями в интернете, пытается доказать, что "борется с языком ненависти и экстремизмом". Однако в отчете, соавтором которого является "Коалиция за более безопасную сеть", говорится, что компания впервые была предупреждена о неонацистской сети два года назад, и с тех пор ее активность не только не была нейтрализована, но она значительно выросла в указанной соцсети.

"Руководство Facebook поставило под угрозу общественную безопасность, позволив неонацистам финансировать свою деятельность через Facebook и Instagram. Facebook впервые сообщили об этой проблеме два года назад, но они не предприняли никаких действий", - заявил Имран Ахмед, исполнительный директор CCDH.

Примечательно также, что ранее на Украине была вскрыта связь между модераторами украинского сегмента Facebook и неонацистами. Так, "менеджером по публичной политике" соцсети на Украине является некая Катерина Крук - активистка националистической партии "Свобода", стипендиатка фонда Сороса, подруга убийц Олеся Бузины, покровительница "Азова" и прочих местных неонацистских организаций в СМИ.