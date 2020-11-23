Губерниев ответил на критику артистов по поводу "голубых огоньков"

Российские артисты на самом деле лукавят, когда говорят, что нужно отказаться от участия в "голубых огоньках". Об этом рассказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, передает "Газета.Ru".

"Артисты сейчас с огромным удовольствием будут сниматься в таких программах, так как люди будут сидеть дома и смотреть телевизор. Сегодня все праздничные мероприятия по телевизору приобретают особый смысл", - отметил он.

Губерниев также выступил за то, чтобы привлекать в подобные передачи молодых артистов. "Только делать это не огульно, не с бухты-барахты", - заключил он.