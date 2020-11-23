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23.11.2020 17:47
Рубрика: Экономика

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Как эмбарго повлияло на производство и цену сыра
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 264(8318)
Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому продовольственное эмбарго продлено на 2021 год. Продэмбарго в первую очередь ассоциируют с сыром. Гендиректор "Союзмолоко" Артем Белов признает, что за шесть лет российские производители сыров смогли занять высвободившиеся ниши.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Кроме того, активно развивался сегмент фермерского сыроделия. Эксперт обращает внимание на то, что тот же швейцарский и сербский сыры остались на прилавках наших магазинов. Но этот рынок небольшой. "Например, грюйер как имел своих поклонников, так они и остались", - отмечает Белов. По данным компании "НЭО Центр", спрос на грюйер в последние несколько лет сжимается из-за снижения курса рубля и снижающихся реальных располагаемых доходов населения. Начиная с 2017 года в списке поставщиков грюйера на российский рынок наряду со Швейцарией появились Уругвай и даже Армения, причем их доля за три года выросла с 2% до 15% за счет более низкой цены, отмечают в компании.

Фото: iStock
Названы регионы с самыми дешевыми продуктами питания в России

Зато производство массовых сыров за эти годы в России существенно выросло. В последние пару лет растет и их потребление, отмечает Белов. "Инвесторы позитивно смотрят на российский молочный рынок как с точки зрения развития внутреннего потребления, так и экспорта. Большой объем инвестиций идет в сегмент сыров. В ближайшие 3-4 года около 250-300 тысяч тонн дополнительно будет производиться в России", - рассказал эксперт.

При этом, по его мнению, эффект продовольственного эмбарго по прошествии шести лет сильно девальвировался. Сейчас на рынок все большее влияние оказывает ослабление рубля. Оно делает более конкурентоспособным российское производство молочных продуктов, экспорт "молочки" и менее конкурентоспособным импорт. "Мы наблюдаем за шесть лет снижение импорта на треть. И этот тренд сохранится в ближайшие годы", - считает эксперт.

Действие специальных экономических мер было введено 6 августа 2014 года в отношении продовольствия из стран, которые ввели или поддержали санкции против России. И с тех пор продуктовое эмбарго неоднократно продлевалось. Сначала запрет действовал для мяса и мясной продукции, молока и молочной продукции, рыбы и рыбной продукции, овощей и фруктов. Позже в список запрещенного к ввозу продовольствия добавились живые свиньи (кроме чистопородных племенных животных), а также субпродукты и жир животных, животное масло.

В России заметно выросло не только производство массовых, но и фермерских сыров

Российские власти неоднократно заявляли, что продэмбарго позволило свести на нет импортзависимость страны по большинству базовых продуктов. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, по итогам 2019 года достигнуты показатели Доктрины продовольственной безопасности по зерну, сахару, растительному маслу, мясу и мясопродуктам, картофелю, рыбе и рыбопродуктам.

Продление продэмбарго даст возможность российским производителям заместить импорт там, где еще наблюдается зависимость, например по овощам и фруктам, считает первый заместитель председателя аграрного комитета Госдумы Владимир Плотников. "По овощам и бахчевым культурам при пороговом значении самообеспеченности 90% мы выращиваем сами 87,7%. Фруктов и ягод при пороговом значении 60% у нас производится только 40,2%", - рассказывала Абрамченко на деловом завтраке в "РГ" в середине ноября.

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