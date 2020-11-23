Корпорация знаний - так видят себя и такую стратегию развития уже второе десятилетие выстраивают в "Росатоме". В год 75-летия атомной отрасли, который символически совпал с 75-летием Победы, это проявилось особенно ярко и привлекло внимание тех, кто прежде ко всему атомному относился с опаской.

Ветропарки на юге России могут сравниться с АЭС малой мощности. В "Росатоме" такой конкуренции не страшатся и сами ее создают. Фото: Пресс-служба "Росатома"

А между тем эта отрасль осознанно и твердо вышла за пределы ядерной энергетики и ядерно-оружейного комплекса. Не ослабляя базовых компетенций, здесь ставят новую задачу - направить достижения отраслевой науки и современные технологии на улучшение качества жизни людей. И день ото дня расширяют линейку новых продуктов и услуг, берутся за решение многотрудных задач в сфере экологии и такие проекты, которые вообще казались неподъемными.

На конкретных примерах, с цифрами в руках об этом рассказал первый заместитель генерального директора - директор Блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров. Открытый диалог с журналистами, представителями блогосферы, студентами был организован с использованием мультимедийных возможностей нового конференц-зала "Атом" в Главном медиацентре Сочи.

- В этом году, в апреле, - напомнил Кирилл Комаров, - Наблюдательный совет "Росатома" утвердил нашу новую стратегию. В соответствии с ней, сохраняя свой корневой бизнес - атомный, хотим активно развивать и те сферы, в которых накопили за последние годы серьезный опыт и компетенции. Задача стоит серьезная, с очень высокой планкой - к 2030 году в 7-8 раз увеличить нашу выручку по новым продуктам, направленным в конечном счете на улучшение качества жизни и достижение целей устойчивого развития.

По словам Комарова, на этот день сформировано 87 таких "продуктовых направлений", а многие из них определены как стратегические для "Росатома". Это, например, ядерная медицина во всех ее формах и проявлениях.

- Работаем над новыми комплексами лучевой терапии, наращиваем мощности по производству медицинских изотопов. Строим радиологический корпус онкоцентра в Иркутске. Планируем сеть из 10 центров радионуклидной терапии...

Еще один приоритет - разработки в области новых материалов и технологий их получения. Тут атомщики стараются работать в кооперации с лидерами этих направлений на отечественном и зарубежных рынках. Полгода назад подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития аддитивных технологий, полимерных композиционных материалов и продукции на их основе с государственным научным центром ВИАМ - одним из лучших материаловедческих институтов нашей страны.

А вслед за тем - соглашение с "Ростехом" с целью ускоренной разработки отечественного программного обеспечения для замещения импортного "софта" в ключевых сферах - оборонно-промышленном комплексе, госуправлении и ключевых отраслях экономики.

- Очень важное для нас направление - сфера экологии, - дал понять Кирилл Комаров. - В соответствии с поправками в законодательство структуры "Росатома" определены федеральным экологическим оператором по обращению с промышленными отходами I и II классов опасности. И сегодня организовали работу по двум трекам. Один - построение системы обращения с такими отходами по всей стране, включая информационную систему и комплекс предприятий, которые будут обеспечивать переработку. А параллельно с этим уже ведем ряд проектов, связанных с ликвидацией накопленного экологического ущерба.

Какие это объекты? Огромная свалка практически в центре Челябинска - ее уже заканчиваем рекультивировать. Это печально известная промплощадка в городе Усолье-Сибирское в Иркутской области, где годами копились химические отходы. А недавно вышло решение правительства о том, чтобы поручить нам заниматься отходами на площадке Байкальского ЦБК. Есть еще объект "Красный Бор" под Санкт-Петербургом... На международном уровне инициировали и ведем беспрецедентную по масштабам работу по очистке арктической акватории от затопленных подводных лодок и других радиационно опасных объектов. Их суммарная активность - около 1 млн кюри. Чрезвычайно серьезный проект...

За 10 лет планируют в 7-8 раз нарастить выручку по 87 новым - не атомным - продуктам и услугам, направленным на улучшение качества жизни людей

Понятно, что такие проблемы не решаются в один день. А наряду с ними есть и будут задачи неотложные, где атомщики могут и стремятся подставить плечо немедленно. Например, сегодня и сейчас - врачам, больницам, поликлиникам.

- В это сложное время мы помогаем системе здравоохранения выдерживать тяжелейшую нагрузку, связанную с коронавирусом, - рассказал Комаров. - Еще до осенней волны пандемии на предприятиях отрасли стерилизовали более 40 миллионов масок и около 1 миллиона медицинских транспортных систем, которые используются для тестирования на ковид.

Вектор социальной ответственности и приверженность целям устойчивого развития видны и в стремлении атомной госкорпорации инвестировать в экологически чистые источники электроэнергии. На этом этапе - в ветрогенерацию.

- В мае запустили в Республике Адыгея крупнейший для нашей страны ветропарк - мощностью 160 МВт. Сейчас активизируем усилия, чтобы до конца года запустить еще один - в Ставрополье. И он снова станет крупнейшим в стране - 210 МВт. Параллельно идут работы над схожими проектами в Ростовской области, Краснодарском крае и в том же Ставрополье. Планируем построить и ввести в общей сложности 1 ГВт мощностей ветрогенерации в России и активно ищем для себя новые проекты за рубежом.

270 тысяч человек заняты на предприятиях и в организациях "Росатома", а в всего в 25 атомградах России живут, работают, учатся более 2 миллионов человек

Опора на чистые источники энергии, которые отвечали бы целям устойчивого развития, стремление быть социально полезными, производить продукты для повышения качества жизни людей - эта "повестка" абсолютно естественна для "Росатома", убеждал собеседников Кирилл Комаров. Почему?

- Потому что с самых первых дней атомщики существовали в социальном окружении. А та исторически обусловленная закрытость, которая была в советский период и которая в определенных элементах для целей безопасности должна сохраняться и сейчас, дала основу понимания, что "Росатом" - это прежде всего люди. И те, которые работают у нас, - это 270 тысяч. И те, что живут в 25 атомных городах с общим населением более 2 миллионов человек. Мы ясно сознаем, что отвечаем не только за получение прибыли. Мы отвечаем за обеспечение достойной жизни этих людей. Чтобы им хотелось и нравилось жить там, где они работают. Чтобы даже побывав в столицах, в других крупных городах, у них сохранялось желание вернуться, а у студентов-выпускников - стать нашими сотрудниками...

Добиться такого в современных условиях очень непросто. Но в "Росатоме" знают, как.

Взгляд: из прошлого в будущее

Так было и есть: в проектах "Росатома" и его достижениях на первом плане - человек. Фото: Пресс-служба "Росатома"

Опыт деления и синтеза в создании ядерных вооружений и опыт синтеза с делением - уже не в прямом, а в переносном смысле - отражают главные этапы и поворотные моменты в развитии российской атомной отрасли.

От деления к синтезу шли в создании оружия. С учетом полученного опыта, своих и чужих ошибок, двигались дальше. И через четыре года после первой в СССР атомной бомбы получили водородную - сложнейшее устройство, в котором термоядерная реакция (то есть не деление, а слияние ядер с выделением огромной энергии) запускалась взрывом атомной мини-бомбы и запала-сердечника из плутония-239.

От деления к синтезу вот уже полвека идут в атомной энергетике, а цель - термоядерный реактор - все еще очень далека...

Разделений и слияний в самой атомной отрасли за первые полвека ее существования было сравнительно немного. Министерство среднего машиностроения, или сокращенно - Средмаш, как оно долгое время называлось, было структурой самодостаточной. А вот с середины 90-х трансформации внутри отрасли пошли серьезные, в том числе и центробежные. Но в отличие от ракетного Общемаша удалось сохранить общее управление, кооперацию и, как теперь принято говорить, базовые компетенции.

В 2004 году Минатом России преобразовали в Федеральное агентство по атомной энергии. Весной 2007-го, когда к руководству атомной отраслью уже пришел Сергей Кириенко, все "гражданские" активы были сведены под зонтик "Атомэнергопрома". А еще через полгода президент России "достроил здание": Федеральное агентство по атомной энергии стало Государственной корпорацией по атомной энергии. В контуре ее управления остался и оружейный ядерный комплекс (ОЯК), и ядерно-энергетический (ЯЭК), и все новые направления бизнеса. Но при этом атом военный оказался на своей половине, где строгий госзаказ и финансирование под него из госбюджета, а все гражданские направления перешли на рыночные рельсы, живут и развиваются в условиях конкуренции.

По словам Кирилла Комарова, за 2019 год гражданская (открытая) выручка "Росатома" по международным стандартам финансовой отчетности выросла на 11,5 процента, выручка от зарубежных контрактов - на 7,5. А прирост выручки по новым бизнесам - 14,6 процента.

- Тут мы растем быстрее, чем по традиционному сектору и дошли до 228 млрд рублей, - акцентировал первый замглавы "Росатома".

То, как сконструирован сегодня "Росатом", - это в известном смысле ответ на вызов-вопрос, с какой целью создаются и существуют подобные структуры, убежден Комаров. Кому и какая от атомной корпорации польза? Зачем это нужно обществу и отдельно взятому человеку?

- Наша задача, безусловно, в том, чтобы быть эффективными в своем бизнесе, зарабатывать прибыль. Но получать прибыль не ради прибыли, а чтобы реализовывать ее в очень сложных проектах. Например, правительство доверило нам работы в сфере создания квантового компьютера и квантовых вычислений. Понятно, что эта тема крайне далека от стадии коммерциализации - в обычном, бизнесовом смысле. И чтобы на это решиться, надо быть очень большой корпорацией - такой, например, как Apple. Да и то не уверен, что они рассматривают это направление как бизнес-проект. И для нас на сегодняшний день это не бизнес-проект, а проект технологического развития. Ресурсы "Росатома" и средства, которые зарабатываем, есть возможность направлять и реализовать в таких программах, за которые обычные компании никогда бы не взялись.

Это важно и для нас самих - работников госкорпорации. Сознавать, что от нашей работы мир меняется к лучшему. Когда мы очищаем какую-то площадку с отходами, начинается совсем другая жизнь в этом месте и в поселках, городах по соседству. Тут цепочка очень сложных комплексных влияний, которая в оконцовке имеет один и тот же смысл: все, что мы делаем, должно быть направлено на улучшение качества жизни людей. Это не просто "имидж компании", это то, ради чего мы сегодня живем и работаем...

В год 75-летия "Росатом", как никогда прежде, открылся сам и открыл россиянам свои все еще режимные атомграды на Урале, в Сибири, Нижегородской и Пензенской областях. А в "Сочи Парке" запустили в тестовом режиме познавательный центр "Атомариум". Открыть его для всех, причем бесплатно, планируют в апреле 2021-го.