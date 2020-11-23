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23.11.2020 21:09
Рубрика: В мире

Дозвониться до полюса

Как Санта поздравит детей при пандемии?
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 264(8318)
Санта-Клаус - мужчина в возрасте и, как правило, упитанный, так что по всем правилам пандемии коронавируса ему следует сидеть дома и не подвергать себя лишнему риску. Поэтому, чтобы не оставлять миллионы детей по всему миру без долгожданного рождественского и новогоднего волшебства, в этом году Санте придется пойти на небольшие хитрости. На какие - разбиралась "РГ".
Такой виртуальный Санта для детей совершенно безопасен. Только вот забраться к нему на колени для фото на память, как раньше, теперь не получится. Фото: Reuters Такой виртуальный Санта для детей совершенно безопасен. Только вот забраться к нему на колени для фото на память, как раньше, теперь не получится. Фото: Reuters
Такой виртуальный Санта для детей совершенно безопасен. Только вот забраться к нему на колени для фото на память, как раньше, теперь не получится. Фото: Reuters

Из-за санитарных ограничений и банального страха многих родителей за здоровье своего чада заметно изменится распространенная в западных странах традиция встреч с Сантой в торговых и развлекательных центрах. Обычно он ждет детишек в красиво украшенном углу в окружении своих помощников-эльфов. Теперь, например, в британских ТРЦ такие уголки преобразятся с учетом санитарных правил: их будут регулярно дезинфицировать, а сам Санта и его помощники-эльфы наденут медицинские маски либо вовсе отгородятся от ребятишек прозрачными перегородками из оргстекла. Детям нельзя подходить к ним ближе чем на полтора метра, и подарок из мешка нужно будет взять самим. А в Уэльсе одна компания предлагает встречу с Сантой в формате автомобильного сафари. Посетители, передвигаясь на своих машинах, смогут встретить оленей, заехать к рождественскому кудеснику в гости и посетить его мастерскую игрушек. При этом Санта будет держать от машин дистанцию в два метра, а если гости захотят открыть окно автомобиля, то им надо будет обязательно надеть маску.

Фото: Reuters
Санта-Клаус отменил поездку в Японию

Конечно, многие Санты, следуя повсеместному тренду этого года, уйдут в онлайн. Дети смогут позвонить им с помощью Zoom, Facebook или другой видеоплатформы - взрослым нужно только забронировать время звонка, который продлится 7-10 минут. В Британии, например, виртуальные Санты из одной организации, оказывающей такие услуги, заранее узнают у родителей пару фактов о детях, чтобы видеоразговор получился более душевным. В США некоторые Санты решили отказаться от типичной красно-белой шубы в пользу рабочей куртки с закатанными рукавами, так как по идее звонить волшебнику будут домой, на Северный полюс, где ему надо постоянно следить за работой мастерской игрушек и помощниками-эльфами.

Вакцина под елку

Пандемия, как оказалось, сильно повлияла еще и на подарочные предпочтения детей. Во Франции, например, многие ребята в своих письмах к Санта-Клаусу стали все чаще просить у него не новые игрушки или мобильный телефон, а вакцину от коронавируса. А в Италии один пятилетний мальчик написал письмо не Санте, а... премьеру Джузеппе Конте: "Я хотел спросить, не могли бы вы сделать специальный сертификат, чтобы позволить Санте доставить подарки всем детям в мире... Я знаю, что он стар и для него опасно заходить в дом, но он хороший и он точно будет в маске, чтобы защитить себя". Кстати, главный инфекционист США Энтони Фаучи в интервью USA Today успокоил детей, заявив, что Санту COVID-19 не берет, поэтому опасаться его прихода не нужно.

В мире Пандемия коронавируса COVID-19

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