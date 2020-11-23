Также со следующего года в течение рабочего дня в ведомствах введут перерывы для занятий гимнастикой. А с лета 2021 года планируется запустить онлайн-мониторинг индекса массы тела чиновников, в первую очередь руководителей. В 2016 году исследование, проведенное Имперским колледжем Лондона и ВОЗ показало, что в Узбекистане проблемы с лишним весом существуют у каждого десятого мужчины и у каждой седьмой женщины. В 2019 году минздрав республики учредил "День ходьбы", "День велопрогулки". В начале ноября населению Узбекистана было предложено ходить за деньги. Совершеннолетним гражданам, которые прошли десять и более тысяч шагов в течение суток, обещано перевести на электронные кошельки по 0,3 доллара. Тем, кто прошел самое большое расстояние по району или городу, - 28 долларов, по республике - 96 долларов.