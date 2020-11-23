Распоряжение главы Республики Карелия от 22 ноября 2020 года № 729-р

1. Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года, № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, № 1000202005150002; 18 мая 2020 года, № 1000202005180001, 1000202005180002; 20 мая 2020 года, № 1000202005200006; 21 мая 2020 года, № 1000202005210001; 25 мая 2020 года, № 1000202005250001; 26 мая 2020 года, № 1000202005260009; 28 мая 2020 года, № 1000202005280001; 1 июня 2020 года, № 1000202006010001; 5 июня 2020 года, № 1000202006050006; 8 июня 2020 года, № 1000202006080001; 9 июня 2020 года, № 1000202006090001; 10 июня 2020 года, № 1000202006100002; 15 июня 2020 года, № 1000202006150001; 18 июня 2020 года, № 1000202006180003; 23 июня 2020 года, № 1000202006230005; 25 июня 2020 года, № 1000202006250001, 1000202006250008; 30 июня 2020 года, № 1000202006300001; 3 июля 2020 года, № 1000202007030001; 13 июля 2020 года, № 1000202007130001; 16 июля 2020 года, № 1000202007160001; 23 июля 2020 года, № 1000202007230005; 3 августа 2020 года, № 1000202008030001; 6 августа 2020 года, № 1000202008060010; 7 августа 2020 года, № 1000202008070005; 14 августа 2020 года, № 1000202008140003; 19 августа 2020 года, № 1000202008190001; 24 августа 2020 года, № 1000202008240001; 28 августа 2020 года, № 1000202008280001; 2 сентября 2020 года, № 1000202009020001; 16 сентября 2020 года, № 1000202009160001; 21 сентября 2020 года, № 1000202009210003; 19 октября 2020 года, № 1000202010190003; 23 октября 2020 года, № 1000202010230002; 26 октября 2020 года, № 1000202010260001; 28 октября 2020 года, № 1000202010280006; 2 ноября 2020 года, № 1000202011020001; 5 ноября 2020 года, № 1000202011050001, 1000202011050002; 9 ноября 2020 года, № 1000202011090002; 11 ноября 2020 года, № 1000202011110001; 16 ноября 2020 года, № 1000202011160001, 1000202011160002; 17 ноября 2020 года, № 1000202011170001; 20 ноября 2020 года, № 1000202011200002) следующие изменения:

1) в пункте 7.51:

в абзаце втором после слов "разрешить посещение" дополнить словами "вблизи места проживания (пребывания)";

в абзаце седьмом после слов "в том числе с условием доставки, выезда," дополнить словами "через автоматы, терминалы самообслуживания или выдачи товаров, банкоматы в случае их нахождения вне помещений, без контакта персонала с потребителями товаров, работ, услуг,", после слов "запретить реализацию товаров, работ, услуг иным лицам" дополнить словами ",за исключением представителей юридических лиц при условии организации их обслуживания в иных помещениях, где не осуществляется обслуживание физических лиц, являющихся потребителями товаров, работ, услуг, а также запретить реализацию товаров, работ, услуг лицам старше 65 лет в иное время, отличное от установленного для них настоящим пунктом";

2) дополнить пунктом 7.52 следующего содержания:

"7.52. Запретить лицам старше 65 лет, находящимся на территории Республики Карелия, пользование услугами городского наземного электрического транспорта, автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров по межрегиональным, межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок, за исключением пользования указанным транспортом в целях осуществления трудовой деятельности, обращения за медицинской помощью.";

3) в пункте 9:

подпункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:

"ограничение контактов между коллективами отдельных цехов, участков, отделов и функциональных рабочих групп, не связанных общими задачами и производственными процессами (принцип групповой ячейки), а также перемещения в другие цеха, на участки, в отделы, помещения, не связанные с выполнением прямых должностных обязанностей;

организацию работы курьерской службы и прием корреспонденции бесконтактным способом (выделение специальных мест и устройств приема и выдачи корреспонденции) с соблюдением режима дезинфекции;";

дополнить подпунктом 41 следующего содержания:

"41) обеспечить выполнение Рекомендаций по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 20 апреля 2020 года (МР 3.1/2.2.0172/5-20), в том числе не допускать превышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в одном помещении:

площадью до 50 кв. метров, - не более 5 человек;

площадью до 100 кв. метров, - не более 10 человек;

площадью до 200 кв. метров, - не более 25 человек;

площадью свыше 200 кв. метров - не более 50 человек;";

дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

"11) для работников, имеющих следующие заболевания:

болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней МКБ-10 по диагнозу Е10;

болезни органов дыхания:

другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44;

астма, квалифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45;

бронхоэктатическая болезнь, квалифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47;

болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушение легочного кровообращения, квалифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2, 127.8, 127.9;

наличие трансплантированных органов и тканей, квалифицируемых в соответствии с МКБ -10 по диагнозу Z94;

болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, квалифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 -N18.5;

новообразования из числа:

злокачественные новообразования любой локации, в том числе самостоятельных множественных локаций, квалифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00 - С80, С97;

острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, квалифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81 - С96, D46, установить дистанционный формат работы. В случае отсутствия возможности организации дистанционного формата работы обеспечить изолированность рабочего места для работника указанной категории либо выполнение им трудовых функций, исключающих контакты с другими работниками. При наличии пунктов общественного питания в организации обеспечить организацию питания указанных лиц с соблюдением необходимых санитарных мер, в том числе исключив возможность их контактирования с иными лицами.";

4) в пункте 10:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"10. Запретить до 15 января 2021 года проведение на территории Республики Карелия спортивных, зрелищных, публичных, в том числе корпоративных, мероприятий и иных массовых мероприятий, за исключением мероприятий на открытом воздухе с соблюдением социального дистанцирования, проведения всероссийских соревнований, участники которых имеют справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученные не ранее чем за 3 дня до начала мероприятия, и проведение которых согласовано с Министерством спорта Республики Карелия, проведения региональных и межмуниципальных спортивных и физкультурных мероприятий на открытом воздухе. Демонстрация кинофильмов, проведение театрально-концертных мероприятий осуществляется с учетом требований, установленных настоящим распоряжением, к организациям и индивидуальным предпринимателям при осуществлении ими разрешенной настоящим распоряжением деятельности.";

в абзаце втором слова "с численностью менее указанной в абзаце первом настоящего пункта" исключить;

5) в абзаце двадцать втором пункта 11.2, в абзаце первом пункта 11.25, абзацах первом, втором пункта 11.28 слова "по 30 ноября 2020 года" заменить словами "по 31 декабря 2020 года".

2. Мероприятия, проведение которых запрещается пунктом 10 распоряжения Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (в редакции настоящего распоряжения), но проведение которых было объявлено до 23 ноября 2020 года, проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







