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23.11.2020 21:01
Рубрика: В мире

Пекин повысит рождаемость

Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 264(8318)
Китай переходит к новой демографической политике. Стремительное старение населения Поднебесной вынуждает Пекин пересмотреть проводимую с конца 1970-х годов политику "одна семья - один ребенок" на волне усилий Китая по сокращению бедности и развитию национальной экономики.

Как сообщило издание China Daily, в КНР разработан новый пятилетний план на 2021-2025 годы, согласно которому китайские власти задействуют финансовые и социальные рычаги для мотивации родителей к заведению большего количества детей. В Китае живет почти 1,4 миллиарда человек. Число китайцев в возрасте 60 лет и старше на конец 2019 года составило 254 миллиона человек. Ожидается, что число пожилых граждан КНР вырастет до 400 миллионов к 2035 году. Демографы также прогнозируют, что при нынешних тенденциях количество людей трудоспособного возраста в Китае может сократиться на 200 миллионов человек к 2050 году. Разумеется, это окажет огромное давление на систему здравоохранения и социальной защиты в стране, предполагает Reuters. В 2016 году власти КНР уже ослабляли существовавшие ограничения и разрешили семейным парам иметь второго ребенка.

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