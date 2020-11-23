Китай планирует начать новую политику по борьбе со старением населения, сообщили государственные СМИ страны в понедельник. Речь идет фактически об окончательной отмене многолетней практики - "одна семья, один ребенок".

Как пишет официальный китайский журнал Legal Daily со ссылкой на правительственных экспертов, на смену политике, направленной на сдерживание роста населения, должна прийти система, направленная на повышение рождаемости. "Чтобы активно бороться со стареющим населением, необходимы срочные меры по реформированию политики планирования семьи в нашей стране и повышению рождаемости", - заявил Чжэн Бингвэнь, аналитик Китайской академии социальных наук.

Китай планирует включить новые меры для стимулирования большего числа рождений и решения проблемы быстро стареющего населения в свой новый пятилетний план на 2021-2025 годы. Официальный Пекин предложит масштабную финансовую и политическую поддержку, чтобы побудить пары заводить больше детей, сообщает официальная China Daily со ссылкой на экспертов в правительственных кругах.

"Будет введена более инклюзивная демографическая политика для повышения рождаемости, качества рабочей силы и структуры населения", - пояснил Юань Синь, вице-президент Китайской ассоциации народонаселения.

Китай ввел практику "одна семья - один ребенок" в 1978 году, объяснив это решение тем, что усилия по сокращению бедности и развитию экономики подрываются быстрым ростом населения, особенно в сельской местности. В 2016 году власти страны решили ослабить эти ограничения и разрешили семейным парам иметь второго ребенка, чтобы решить проблему быстрого увеличения числа пожилых людей, а также сокращения рабочей силы.

Некоторые эксперты тогда заявляли, что самой густонаселенной стране мира следует полностью отказаться от всех подобных ограничений. Несмотря на ослабление этой политики в 2016 году, количество новорожденных в Китае на 1000 человек упало до рекордного минимума в 10,48 в прошлом году по сравнению с 10,94 в 2018 году.

Число китайцев в возрасте 60 лет и старше на конец 2019 года составило 254 миллиона человек (18,1% населения). Ожидается, что оно вырастет до 300 миллионов к 2025 году и до 400 миллионов к 2035 году, что окажет огромное давление на систему здравоохранения и социальной защиты страны, отмечает Reuters. Демографы также прогнозируют, что при нынешних тенденциях количество людей трудоспособного возраста в КНР может сократиться на 200 миллионов человек к 2050 году.