Китай расставил точки над i во внешней политике

Минувшие две недели стали самыми напряженными в китайском дипломатическом календаре-2020. Высшие руководители КНР с 10 по 22 ноября приняли участие сразу в пяти крупных саммитах: Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, "большой двадцатки", саммите стран Восточной Азии, а также встрече лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

В ходе этих мероприятий, которые китайские СМИ скопом окрестили "двумя неделями саммитов", Китай расставил точки над i в своей внешней политике на ближне-, средне- и долгосрочную перспективу. Наблюдатели отмечают что "тремя китами" дипломатии КНР стали неотложная борьба с COVID-19, тотальное противостояние тенденциям деглобализации и дальнейшая интеграция КНР в глобальную экономику.

Единый фронт борьбы с COVID-19

На протяжении всех встреч в верхах председатель КНР Си Цзиньпин не уставал повторять ставшую уже крылатой фразу: "Единство и сотрудничество - самое мощное оружие в борьбе с коронавирусом нового типа, который не знает границ". Актуальность глобального объединения усилий в борьбе с COVID-19 сегодня вновь растет на фоне второй волны распространения инфекции. Глава китайского государства напомнил, что КНР всегда следовала принципу взаимной поддержки в противостоянии пандемии. Китай стал не только получателем зарубежной помощи, но и сам активно поддерживал страны, где сложилась наиболее сложная эпидемиологическая ситуация. В преддверии саммита ШОС Си Цзиньпин напомнил, что к настоящему моменту КНР оказала помощь в борьбе с коронавирусом 150 странам и семи международным организациям: за рубеж в качестве гуманитарной помощи было отправлено 179 млрд. защитных масок, 1,73 млрд противочумных костюмов, 543 млн тестов на COVID-19.

Председатель КНР отметил необходимость наращивания международного сотрудничества по разработке и производству вакцин. На саммите БРИКС он сообщил, что уже сейчас Китай, Россия и Бразилия проводят третью фазу клинических испытаний вакцин от COVID-19, КНР готова наладить взаимодействие в этой сфере с Индией и ЮАР. На саммите "двадцатки" глава китайского государства подтвердил, что "Китай будет работать над доступностью вакцин в глобальном масштабе".

Китай придерживается принципа открытости, который остается неизменным даже при смене парадигм национального экономического развития

Официальный Пекин также видит большие перспективы в использовании традиционной медицины для борьбы с коронавирусом нового типа. Для этого есть все основания: в КНР более 90% больных COVID-19 лечили с использованием методов традиционной китайской медицины, в 90% случаев это дало положительный результат. Глава китайского государства выступил с инициативной провести симпозиум БРИКС по традиционной медицине и ее применению в лечении коронавирусной пневмонии. Идею поддержали. Си Цзиньпин также предложил усилить обмен информацией по использованию традиционной медицины в лечении коронавирусной пневмонии на уже существующих профильных площадках ШОС.

Глубокая нелюбовь к деглобализации

В борьбе с коронавирусом для Китая особенно важна деполитизация пандемии. В Пекине констатируют, что некоторые воспользовались сложной глобальной эпидемической обстановкой для продвижения собственных узконаправленных экономических интересов. На саммите БРИКС председатель КНР обозначил это явление как "попытки сеять деглобализацию и экономический разрыв под предлогом пандемии COVID-19", подчеркнув, что такие действия "нанесут ущерб и инициатору этой затеи, и всем странам мира в целом".

Начавшийся с глобального финансового кризиса 2008-2009 годов рост тенденций к деглобализации глубоко чужд КНР, которая уже давно заявила о себе как об одном из главных "собирателей мира". Достаточно вспомнить хотя бы запущенную Си Цзиньпином в 2013 году знаменитую интеграционную инициативу "Одного пояса, одного пути". По последним данным, документы о сотрудничестве в рамках инициативы с КНР подписали уже 138 стран и 31 международная организация. Не менее известная и более всеобъемлющая стратегия Китая по построению "глобального сообщества единой судьбы", которая уже закреплена в документах ООН. Эта выдвинутая в 2012 году председателем КНР идея заключается в объединении усилий международного сообщества для решения насущных глобальных проблем несмотря на существующие между странами различия в политическом устройстве, культуре и экономическом развитии.

В Пекине уверены: "тенденция к глобализации и становлению мультиполярного мира необратима". Показательно, что на первом из двухнедельной череды саммитов - заседании совета глав государств ШОС - председатель КНР сразу же расставил критические для Пекина вопросы: "Пандемия COVID-19 стала катализатором глобальных перемен. Мир вошел в зону турбулентности. Глобальному сообществу предстоит сделать выбор между сотрудничеством и конфронтацией, между открытостью и замкнутостью, между совместной работой и политикой односторонних действий". Глава китайского государства сразу же обозначил выбор КНР: "тенденция к миру, развитию сотрудничеству и взаимной выгоде необратима. История уже доказывала, и еще не раз докажет, что взаимная выгода придет на смену игре с нулевой суммой, а совместная работа превзойдет политику односторонних действий". Си Цзиньпин последовательно выступил за "построение сообщества общего развития, дальнейшую интеграцию промышленных и логистических цепочек, создание открытой и недискриминационной среды для бизнеса, дальнейшее укрепление инвестиционного взаимодействия в мире". В течение "двух недель саммитов" во всех речах председателя КНР постоянно повторялись слова "сотрудничество" и "открытость". В выступлении Си на саммите ШОС они прозвучали, соответственно, 26 и 9 раз, на саммите АТЭС - 19 и 13 раз, на встрече лидеров "большой двадцатки" - 12 и 8 раз.

На саммите АТЭС глава китайского государства заключил: "Разумеется, мы не сможем построить систему свободной торговли и инвестиционных потоков в мгновение ока. Но нам нужно сохранять решимость в поддержке многосторонней торговой системы, продвигать открытую торговлю и инвестиции, сделать экономическую глобализацию более открытой, сбалансированной и взаимовыгодной". По мнению Си, работая в этом направлении следует придерживаться принципа "общего обсуждения, общего вклада и общего выигрыша".

Слово и дело

Ратуя за глобализацию, Китай в своей политике последовательно придерживается принципа открытости, который остается неизменным даже при смене парадигм национального экономического развития. В нынешнем году КНР приняла на вооружение стратегию "двойной циркуляции", которая предполагает опору на внутренние рынки для обеспечения экономического роста, снижение уязвимости экономики перед колебаниями на глобальных рынках. Это породило на Западе волну разговоров о том, что Китай "сойдет с пути открытости внешнему миру". В ходе "двух недель саммитов" Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал, что такие утверждения совершенно неправомерны, отмечая: "новая философия "двойной циркуляции" ни в коем случае не является "политикой закрытых дверей".

В Пекине уверены: "тенденция к глобализации и становлению мультиполярного мира необратима"

Глава китайского государства признал, что страна уже меньше зависима от внешней торговли в своем экономическом развитии. На диалоге руководителей промышленно-торговых кругов в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества Си Цзиньпин напомнил, что Китай с момента глобального экономического кризиса 2008 года более чем вдвое повысил вклад внутреннего потребления в рост ВВП. Соотношение объема внешней торговли к национальному ВВП в КНР упало с 67% в 2006 году до 32% в 2019-м. По словам главы китайского государства, "для КНР расширение внутреннего потребления является стратегическим приоритетом". Однако рост внутреннего потребления дает огромные возможности не только для национального капитала, но и для зарубежных предприятий, ведь спрос на внутренних рынках будет удовлетворяться в том числе за счет предприятий с участием инокапитала и импорта. Так, в преддверии "двух недель саммитов" Си заявил, что страна в ближайшие 10 лет импортирует товаров на $22 трлн.

Говоря о приверженности принципу открытости, Си подчеркнул на саммите ШОС: "Китай в своем развитии не может обойтись без остального мира, а мир - без Китая. Новый механизм "двойной циркуляции" призван построить открытую экономику более высокого класса. Китай продолжит придерживаться стратегии открытости, которая несет общую выгоду. Мы приглашаем всех воспользоваться возможностями, которые открывает развитие Китая и углублять сотрудничество с КНР".

Свою приверженность глобализации и открытой торговле Китай подтвердил не только словом, но и делом, подписав 15 ноября с 14 партнерами по АТР соглашение по Всестороннему региональному экономическому партнерству. Оно предполагает создание крупнейшей в мире зоны свободной торговли с участием стран АСЕАН, Китая, Японии, Республики Корея, Австралии и Новой Зеландии. На эту ЗСТ придется 30% глобального населения, ВВП и торговли. В ее рамках будут сняты таможенные пошлины на 90% товаров, введен "негатив-лист" на инвестиции, за пределами которого можно будет вкладывать во что угодно без предварительного одобрения властей.