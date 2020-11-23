Крис Прэтт попросил Криса Хемсворта меньше тренироваться для "Тора 4"

Крис Хемсворт активно готовится к съемках четвертого "Тора". Об этом он рассказал в своем Instagram, прикрепив фото с выполнением силового упражнения.

На пост оперативно среагировал Крис Прэтт, попросив коллегу прекратить столь усердные занятия спортом.

"Привет, дружище, - написал "Звёздный Лорд". - Мне только что написал мой тренер - он хочет, чтобы ты заканчивал с тренировками, ведь мы будем сниматься в одном фильме и все такое. Ему бы не хотелось, чтобы мы были в одном кадре, если ты так выглядишь. Поэтому тебе нужно срочно набрать 11 килограммов. Круто, спасибо".

Съемки очередного блокбастера про громовержца должны стартовать в начале следующего года в Австралии.

О сюжете пока известно немного. Согласно ранним утечкам, больше внимания в истории будет уделено Джейн Фостер - героине Натали Портман.