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Крис Прэтт попросил Криса Хемсворта меньше тренироваться для "Тора 4"

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    23.11.2020, 12:10
Текст:   Богдан Бобров

Крис Хемсворт активно готовится к съемках четвертого "Тора". Об этом он рассказал в своем Instagram, прикрепив фото с выполнением силового упражнения.

На пост оперативно среагировал Крис Прэтт, попросив коллегу прекратить столь усердные занятия спортом.

"Привет, дружище, - написал "Звёздный Лорд". - Мне только что написал мой тренер - он хочет, чтобы ты заканчивал с тренировками, ведь мы будем сниматься в одном фильме и все такое. Ему бы не хотелось, чтобы мы были в одном кадре, если ты так выглядишь. Поэтому тебе нужно срочно набрать 11 килограммов. Круто, спасибо".

Съемки очередного блокбастера про громовержца должны стартовать в начале следующего года в Австралии.

О сюжете пока известно немного. Согласно ранним утечкам, больше внимания в истории будет уделено Джейн Фостер - героине Натали Портман.

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