Натали Портман раскрыла подробности сюжета следующего "Тора"

Американская актриса Натали Портман в беседе с Comingsoon рассказала о некоторых подробностях фильма "Тор: Любовь и гром".

Ранее сообщалось, что картина будет во многом основана на серии комиксов "Могучий Тор" за авторством Джейсона Аарона. В них громовержец из-за своих душевных переживаний и внутренних конфликтов перестал быть "достойным молота Мьёльнира", после чего тот перешел к некой женщине, скрывающейся под маской. Ею-то и была Джейн Фостер - бывшая возлюбленная принца Асгарда - но легендарное оружие вредило ее здоровью, вызывая рак.

Собственно, это и подтвердила Портман, сказав, что ее героиня во время событий ленты проходит лечение от рака. Возможно, именно этой причиной сценаристы будут объяснять ее столь долгое отсутствие в Киновселенной.

Кроме того, актриса сообщила, что сейчас активно тренируется, чтобы прийти в соответствующую супергеройскую форму к началу съемок, которые запланированы на первую половину 2021 года.

Премьера "Тор: Любовь и гром" назначена на февраль 2022 года.