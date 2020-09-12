Крис Хемсворт заявил, что не намерен никому отдавать роль Тора в Marvel

Австралийский актер Крис Хемсворт дал большое интервью журналу Elle Men, в котором ответил на ряд вопросов о дальнейшей судьбе Тора - персонажа киновселенной Marvel, принесшего ему мировую известность.

Исполнителя роли Бога грома напрямую спросили, готов ли он передать свое супергеройское звание Натали Портман в грядущей ленте "Тор: Любовь и гром", так как в комиксных первоисточниках именно Джейн Фостер стала следующим Тором, но только в женском обличии.

Актер отреагировал на вопрос вполне в духе своего экранного образа буйного принца Асгарда: "Да вы с ума сошли?! Я не собираюсь на пенсию!" - после чего рассмеялся.

"Тор еще слишком молод для отставки - ему всего 1500 лет! - заявил вжившийся в роль Сын Одина. - Это точно не тот фильм, в котором я попрощаюсь с франшизой. По крайней мере, я на это надеюсь".

Про сюжет будущей картины Хемсворт не стал распространяться, но сказал очевидное о том, что там "будет много любви и много грома", а сценарий, в целом, ему очень понравился.

Можно подвести небольшой итог: Крис Хемсворт стал первым и пока единственным представителем первого состава "Мстителей", который открыто заявил, что после "Финала" намерен полноценно продолжать свое участие в кинематографической вселенной Marvel. Ранее Роберт Дауни-младший опроверг возникшие на фоне смерти Чедвика Боузмана (Чёрная пантера) слухи о том, что его Железный человек всё-таки вернётся. Судя по всему, не увидим мы больше и Капитана Америки Криса Эванса.