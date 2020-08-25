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СМИ: Крис Хемсворт может сыграть в спин-оффе "Безумного Макса"

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    25.08.2020, 14:19
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Спин-офф-приквел "Безумного Макса" о молодой Фуриосе, в котором НЕ сыграет Шарлиз Терон (что, конечно, всем нам разбило сердце), предположительно, обзавелся актером на главную мужскую роль.

Фото: kinopoisk.ru
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Согласно сообщению эксклюзивного источника The Illuminerdi, некоего Дементуса, фактурно выглядящего шрамированного и усиленного хромированными скобками (что ему страшно идет) типа, вероятно - осевого злыдня, может сыграть Крис "Тор" Хемсворт.

По крайней мере, этого очень хочет Warner Bros., настаивает инсайдер. Уточняя, что официальное предложение Крису сделано еще не было.

При этом, если с "Тором" по каким-то причинам не выгорит, в списке по-прежнему значится кандидатура Ричарда Мэддена, Робба Старк из "Игры престолов".

Актриса на роль Фуриосы пока тоже не утверждена. Но, по слухам, это либо 27-летняя британка Джоди "Убивая Еву" Комер, либо 24-летняя британо-аргентинская барышня Аня "Ведьма" Тейлор-Джой.

Лента может быть запущена в производство "уже скоро", заверил ресурс.

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