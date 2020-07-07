Роль Шарлиз Терон в приквеле "Безумного Макса" отдали другой актрисе

Новость, которая больно бьет не только по самолюбию Шарлиз Терон, но и по большой части поклонников франшизы "Безумный Макс".

Как сообщает THR, роль 44-летней Терон в приквеле-спин-оффе ленты "Безумный Макс: Дорога ярости", посвященном Фуриосе, отойдет к более молодой актрисе. О чем заявил 75-летний постановщик проекта Джордж Миллер - к некоторой степени всеобщего ужаса, прямо сказать.

И хотя Терон, по ее словам, продолжает очень уважительно относиться к режиссеру, проглотить столь унизительную пилюлю ей было нелегко - сердце женщины разбито. Но она все равно желает Миллеру всего самого наилучшего, поскольку тот - большой мастер, безусловно.

"Да, это немного душераздирающе, конечно. Мне очень нравится этот персонаж, и я благодарна, что мне удалось принять участие в его создании. Фуриоса навсегда останется героиней, о которой я буду вспоминать с большой любовью. Очевидно же: мне хотелось, чтобы эта история продолжилась, но если он (Миллер), чувствует, что надо поступить так, я ему доверяю. Не стоит зацикливаться на мелких деталях", - считает актриса.

Фильм "Безумный Макс: Дорога ярости" вышел в 2015-м. Даты выхода у новой ленты пока нет. И кто сыграет молодую Фуриосу, еще не известно.

Ранее был опубликован трейлер комикс-боевика "Бессмертная гвардия" с Терон в главной роли.