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Вышел трейлер фэнтези-боевика с Шарлиз Терон "Бессмертная гвардия"

Новости
    02.07.2020, 18:12
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube опубликован второй трейлер комикс-боевика сервиса Netflix "Бессмертная гвардия" (The Old Guard), где все немного дерутся и стреляют, а еще молодая, но уже сильная черная женщина с щенячьими глазами испытывает душевные печали.

Фото: kinopoisk.ru
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В основе ленты - не самый известный комикс именитого Грега Руцки, активно работавшего, в том числе, во вселенной Супермена и Бэтмена.

Суть: группа бессмертных воинов из разных эпох веками защищает мир смертных, от всего этого заметно устав. Но тут за ними начинает охотиться зловещая организация.

Поставила фильм Джина Принс-Байтвуд ("Тайная жизнь пчел", супергеройское подростковое шоу "Плащ и кинжал").

В ролях: Шарлиз Терон, Чиветель Эджиофор ("12 лет рабства"), Гарри Меллинг (Дадли Дурсль из "Гарри Поттера"), Маттиас Шонартс ("Черная книга"), Наташа Карам ("Родина"), Марван Кензари ("Аладдин"), Вероника Нго ("Пятеро одной крови").

Релиз - уже 10 июля.

Предыдущий ролик смотрите здесь.

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