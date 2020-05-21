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Вышел трейлер комикс-боевика с Шарлиз Терон "Старая гвардия"

Новости
    21.05.2020, 17:04
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Прекрасная Шарлиз Терон в очередной раз демонстрирует, чьи в лесу шишки: на YouTube-канале сервиса Netflix опубликован трейлер фантастического боевика "Старая гвардия" (The Old Guard).

Фото: kinopoisk.ru
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"Гвардия" основана на известном в среде ценителей, но не самом "раскрученном" комиксе именитого Грега Ручки (помимо сонма прочих проектов, активно работал во вселенной Супермена и Бэтмена). В нем группа объединенных бессмертных воинов разных эпох веками защищает мир смертных, страшно от всего этого уже устав. До момента, когда во время очередного задания коса находит на камень - у них обнаруживается серьезный, коварный, могущественный и алчный противник.

Параллельно в ряды бессмертных вливается новый боец - впервые за долгое время. Тем заметно оживив супергеройскую рутину.

Поставила ленту, выводя на первый план, разумеется, сильных женщин, Джина Принс-Байтвуд ("Тайная жизнь пчел", супергеройское подростковое шоу "Плащ и кинжал").

В ролях: Чиветель Эджиофор ("12 лет рабства"), Гарри Меллинг (Дадли Дурсль из "Гарри Поттера"), Маттиас Шонартс ("Черная книга"), Наташа Карам ("Родина"), Марван Кензари ("Аладдин"), Вероника Нго ("Фурия", "Пятеро одной крови").

Релиз - 10 июля.

Ранее Netflix показал трейлер "Последних дней американской преступности" - экранизации комикса Рика Ремендера от режиссера "Заложницы" и "Перевозчика".

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