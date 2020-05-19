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Вышел трейлер боевика Спайка Ли и Netflix "Пятеро одной крови"

Новости
    19.05.2020, 16:54
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Netflix опубликован трейлер нового проекта "оскаровца" Спайка Ли ("Черный клановец", "Малкольм Икс") - снятого им для сервиса боевика Da 5 Bloods. Который в российской локализации получил название "Пятеро одной крови" (до этого фигурировало странноватое название "Пять корешей").

В центре истории - четверо афроамериканских ветеранов войны во Вьетнаме, Пол, Отис, Эдди и Мелвин, которые возвращаются в эту страну, дабы найти останки своего павшего командира. Что выливается в череду травматичных воспоминаний, а также в рефлексию по поводу "непрекращающихся катастрофических последствий" той войны, глубоко преступной и безнравственной.

В ролях: Чедвик "Черная Пантера" Боузман, Делрой Линдо ("Ромео должен умереть", "Угнать за 60 секунд" 2000-го), Кларк Питерс ("Три билборда"), Исайя Уитлок-мл. ("Атланта", "Готэм", "Люцифер"), Жан Рено.

Релиз - 12 июня.

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