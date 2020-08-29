В США умер сыгравший главную роль в "Черной пантере" Чедвик Боузман

В США на 43 году жизни скончался актер Чедвик Боузман. Зрители могли видеть его в фильмах "Правосудие" (2011),"Боги Египта" (2016), "Маршалл" (2017), "Мстители" и многих других. Ну а самая запоминающаяся его роль - супергероя в картине Marvel "Черная пантера" (2018).

Как пишет ТАСС со ссылкой на Associated Press, в 2016 году у Боузмана был диагностирован рак толстой кишки. Все это время актер боролся со страшным недугом. "Настоящий боец, Чедвик перенес все это и подарил вам множество фильмов", - говорится в заявлении его семьи.

"С неизмеримой печалью подтверждаем кончину Чедвика Боузмана", - цитирует РИА Новости сообщение, опубликованное на официальной странице актера в Twitter. Отмечается, что Боузман умер в своем доме в Лос-Анджелесе. Рядом были его близкие.